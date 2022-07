Papa Francisco: América Latina aún "es víctima de imperialismos explotadores"

El Papa Francisco considera que América Latina aún "es víctima de imperialismos explotadores" e instó a trabajar por el sueño de unidad de San Martín y Bolívar. "Latinoamérica todavía está en ese camino lento, de lucha, del sueño de San Martín y Bolívar por la unidad de la región", aseguró el pontífice argentino en la entrevista concedida en su residencia dentro del Vaticano.

"Hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana"

La región "siempre fue víctima, y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores", subrayó Francisco, quien no quiso indicar cuales son. "No quiero mencionarlos porque son tan obvios que todo el mundo los ve", añadió. Interrogado sobre los cambios políticos que se han registrado en varios países de Latinoamérica, con proyectos populares e inclusivos que rechazan el neoliberalismo, el Papa argentino recordó que "el sueño de San Martín y Bolívar es una profecía".

"Hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana. Donde cada pueblo se sienta a sí mismo con su identidad y, a la vez, necesitado de la identidad del otro. No es fácil", aseguró. El primer Papa latinoamericano de la historia, de 85 años, que el próximo año cumple 10 años de pontificado, hizo una suerte de balance de su labor, habló de la guerra en Ucrania, de la pandemia, de los jóvenes y confesó que siente que ha dejado una "impronta" en la iglesia de América Latina.

"La Iglesia latinoamericana tiene una historia de cercanía al pueblo muy grande", subrayó. "Si tomamos las conferencias episcopales - la primera en Medellín, después Puebla, Santo Domingo y Aparecida - siempre fue en diálogo con el pueblo de Dios. Y eso ayudó mucho. Es una Iglesia popular, en el sentido real de la palabra", explicó.

A propósito de su salud, y respondiendo a la pregunta "¿Tenemos Papa y Francisco para rato?, respondió: "Que lo diga el de arriba".

FS