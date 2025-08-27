Israel pide retirar el reporte que declara hambruna en Gaza y lo califica de 'fabricado'

Este miércoles, el Ministro de Exteriores israelí solicitó a la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF o IPC, por sus siglas en inglés) retractarse de su informe, utilizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para declarar una hambruna en la ciudad de Gaza y zonas aledañas, al asegurar que los datos fueron “fabricados”.

La CIF, organismo de referencia mundial para determinar la magnitud y la gravedad de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, recibió este miércoles una carta en la que Israel alega que el umbral para declarar la hambruna en Gaza fue rebajado y que otra información relevante “ha sido ignorada”.

Te puede interesar: Trump encabezará reunión en la Casa Blanca sobre la crisis en Gaza

"El informe está errado, no es profesional y de forma grave evade los estándares que se esperan de un organismo internacional", se lee en la misiva compartida por el Ministerio israelí a los periodistas.

Israel no solo niega que exista una hambruna -pese a que bloquea la entrada libre de alimentos a Gaza desde marzo-, sino que alega que muchos de quienes presentan signos de inanición padecían enfermedades previas, y que no deberían ser usados en el muestreo.

Jeremy Konyndyk, presidente de la ONG Refugees International y ex alto funcionario humanitario estadounidense -quien dirigió los esfuerzos de respuesta a la hambruna en Sudán del Sur y Yemen , entre otros países-, niega que exista algo inaudito o fabricado en este último informe.

"Es un punto de vista extraño y perturbador. El aumento de la mortalidad entre personas con complicaciones de salud no refuta la hambruna", dijo este martes Konyndyk en X.

"Las personas con enfermedades y problemas de salud, que de otro modo no serían mortales, suelen fallecer de hambre primero... así es como funciona la hambruna", añadió el experto.

El informe publicado el pasado viernes por la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre; entre ellos, una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de "crisis alimentaria".

También puedes leer: Reportan muertos y heridos tras tiroteo en escuela de Minneapolis

Para considerar una hambruna es necesario que falten alimentos en al menos uno de cada cinco hogares , lo que resulta en niveles críticamente altos de desnutrición aguda (al menos el 30%) y mortalidad.

La hambruna ya ha dejado 271 muertos, entre ellos 112 niños, según el Ministerio de Sanidad gazatí , controlado por el movimiento islamista Hamás, y la ONG Save The Children denunció este miércoles que las clínicas de Gaza "están casi en silencio" porque "los niños ya no tienen fuerza para hablar o siquiera llorar en su agonía".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP