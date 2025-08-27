Al menos 2 muertos y 20 heridos que fueron enviadas a centros asistenciales, fueron parte de la última actualización tras el tiroteo registrado este miércoles 27 de agosto en una escuela de Minneapolis, Minnesota.

Todavía desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del atentado que ocurrió en la escuela católica de Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no "representa una amenaza activa" , confirmaron las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a "rezar" por todas las personas implicadas.

Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando del caso y aún no revela información sobre el tirador.

De acuerdo con reportes policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela detonó la atención de todas las autoridades por haber dejado a niños en medio del fuego.

Las familias de los niños se encuentran reunidas en una zona segura en la escuela y están siendo atendidas por personal de emergencia, según las autoridades locales.

Las autoridades de Minneapolis, encabezadas por el alcalde, Jacob Fray, darán una conferencia de prensa a las 10:30 hora local, de acuerdo con su oficina.

