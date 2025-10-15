Pakistán bombardea instalaciones de los talibanes en Kabul y Kandahar

El Ejército de Pakistán bombardeó este miércoles presuntos escondites de los talibanes afganos y de la insurgencia cercana a los fundamentalistas en Kabul y en Kandahar, según fuentes de seguridad paquistaníes.

"Pakistán llevó a cabo ataques de precisión en las provincias de Kandahar y Kabul exclusivamente contra escondites de los talibanes afganos y de Khawarij", dijeron las fuentes de seguridad a los medios.

Anteriormente, se habían registrado dos fuertes explosiones en Kabul y el portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, atribuyó una de ellas al estallido de un camión cisterna.

"El Ejército de Pakistán atacó los cuarteles del Batallón Nº 4 del Talibán afgano, el Batallón Nº 8 y la Brigada Fronteriza Nº 5 en Kandahar", según las fuentes de seguridad paquistaníes, que aseguraron que los objetivos fueron "cuidadosamente seleccionados y estaban aislados de la población civil".

Las fuentes aseguraron que se atacó el centro y el liderazgo de Fitna al-Khwarij -el nombre que utiliza Islamabad para referirse al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes- en Kabul.

"El Ejército de Pakistán está plenamente capacitado para dar una respuesta adecuada a cualquier acto de agresión", dijeron las fuentes.

Los choques armados entre ambos países del sur de Asia se intensificaron en los últimos días . El pasado sábado Pakistán acusó a Afganistán de ataques "no provocados", mientras que el Gobierno talibán aseguró que se trató de una operación en represalia por bombardeos paquistaníes en su territorio.

Pakistán informó de 23 soldados paquistaníes muertos, mientras que las autoridades afganas reconocieron al menos nueve fallecidos en sus filas.

El lunes y el martes la situación permaneció en calma en las zonas fronterizas de ambos países.

En la mañana de este miércoles volvieron a registrarse choques en la frontera entre los dos países, durante los que murieron doce civiles afganos, según los talibanes, y "entre 15 y 20" combatientes, según Islamabad.

Desde la caída de Kabul en 2021, las relaciones entre Afganistán y Pakistán atraviesan su momento más tenso en años. Islamabad acusa a Kabul de ofrecer refugio al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras que el Gobierno talibán niega las acusaciones y denuncia incursiones paquistaníes a lo largo de la frontera común.

