Mujer protagoniza accidente doble tramitando licencia de conducir (VIDEO)

Las cámaras de circuito cerrado de la zona captaron una serie de errores cometidos por una joven de Curicó (Chile) quien durante su examen para obtener su licencia de conducir terminó protagonizando dos accidentes que dejaron mínimas pérdidas materiales, afortunadamente.

Según el video del momento compartido en Twitter por el periodista Jaime Morales Ayala, el automóvil era conducido por una estudiante de manejo, quien supuestamente se habría equivocado y terminó acelerando en lugar de pisar el freno, dando alcance a un hombre en bicicleta y subiendo a la banqueta para terminar chocando contra el muro de una oficina este jueves 10 de marzo.

“#Maule: Estudiante de escuelas de conductores atropelló a ciclista y quedó incrustada en oficina municipal de #Curicó”, informa Morales en la publicación de Twitter.

Las reacciones de los usuarios ante el accidente no se hicieron esperar, algunas con un poco de humor, otras tantas cuestionando las habilidades del instructor, dado que si se trataba de un automóvil de una escuela de manejo, este podría también ser maniobrado por otra persona para evitar lo ocurrido.

Dicha observación fue aclarada por algunos internautas, señalando que si se trataba del trámite para la obtención de la licencia de conducir, el acompañamiento era por parte de un funcionario municipal y no por un instructor de manejo; "Todavía pueden, pero ella no estaba en clases prácticas, estaba dando el examen práctico para obtener la licencia, por lo cual no iba con instructor", responde la usuaria @yoosiireyes al comentario de @anvolea4 "En mis tiempos el instructor podía tomar el control del auto".

#Maule: Estudiante de manejo de escuela de conductores atropelló a ciclista y quedó incrustada en oficina municipal de #Curicó @Cooperativa pic.twitter.com/gRyeysfToz — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) March 10, 2022

Algunas instantáneas después de que el vehículo terminara incrustado en las oficinas municipales también fueron compartidas en respuesta, mostrando otro ángulo de los hechos que no dejaron heridos de consideración y que de acuerdo con medios locales, se debieron al nerviosismo de la mujer por el trámite que por el momento, no le permitió obtener el documento.