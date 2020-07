Ministro boliviano da positivo por COVID-19, el segundo en dos días

El ministro de Minería de Bolivia, Jorge Fernando Oropeza, dio positivo por coronavirus, informó este sábado la presidenta transitoria Jeanine Áñez.

Oropeza es el segundo ministro infectado en apenas dos días. El jueves se anunció que el titular de la Presidencia, Yerko Núñez, había contraído la enfermedad.

Mi solidaridad y todos mis mejores deseos para Jorge Fernando Oropeza @oropeza_teran, nuestro Ministro de Minería y Metalurgia, que lamentablemente dio positivo a Covid-19. Esperamos tu pronta recuperación. Fuerza Jorge, te tengo en mis oraciones. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 4, 2020

La presidenta Áñez expresó en Twitter su "solidaridad" y sus "mejores deseos" para Oropeza, "que lamentablemente dio positivo" por coronavirus.

"Te tengo en mis oraciones", escribió la mandataria, que profesa la religión cristiana, al ministro.

El titular de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, dijo el viernes tras el contagio de Núñez: "Si no me equivoco, (son) siete ministros que han caído con COVID", aunque no reveló la identidad de los otros contagiados.

Desde que comenzó la pandemia en marzo, el gobierno sólo informó que varios ministros cumplieron por seguridad una cuarentena de 14 días debido a que en sus entornos familiares o de colaboradores fueron detectados casos de coronavirus: fueron los ministros Luis Fernando López (Defensa), María Elena Pinckert (Medioambiente), Wilfredo Rojo (Desarrollo Productivo), Víctor Hugo Cárdenas (Educación) y Víctor Hugo Zamora (Hidrocarburos).

Bolivia, de 11 millones de habitantes, ha registrado hasta este sábado 36 mil 818 personas infectadas con coronavirus, mil 320 muertos y 10 mil 766 recuperados.

