Dos hombres a bordo de una camioneta abrieron fuego contra un grupo de migrantes que se encontraba tomando agua cerca de la frontera con México, del ataque resultó un hombre fallecido y una mujer con una herida en el estómago.

La mujer fue llevada a un Hospital en El Paso donde se está recuperando, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

De los atacantes identificados como Michael y Mark Sheppard, ambos de 60 años, se dio a conocer que uno de ellos fue Director de un centro de detenciones que albergaba inmigrantes; ambos hombres que resultaron ser hermanos fueron arrestados en Texas.

Según el reporte oficial el grupo de migrantes se escondió la primera vez que la camioneta pasó por el lugar, pero la camioneta regresó echando marcha atrás.



El incidente ocurrió el martes en el condado de Hudspeth, un área rural a 145 kilómetros (90 millas) de El Paso, de acuerdo con documentos presentados en la corte el jueves.

Los atacantes fueron acusados de homicidio, de acuerdo con los documentos en la corte. No estaba claro si alguno de ellos tenía un abogado y no se pudo conseguir información de contacto el jueves para conocer sus puntos de vista.

Los documentos muestran que Michael Sheppard fue director de la West Texas Detention Facility, un centro privado de detenciones que ha albergado a migrantes detenidos. Un portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dijo a The Associated Press que no ha habido detenidos de inmigración en esa instalación desde octubre de 2019.

Scott Sutterfield, portavoz de Lasalle Corrections, que opera el centro de detenciones, dijo que el director había sido despedido "debido a un incidente no relacionado con su empleo". No dio más detalles.

Las autoridades localizaron la camioneta utilizando videos de seguridad y encontraron un vehículo que se correspondía con la descripción provista por los migrantes, de acuerdo con los documentos en la corte.



