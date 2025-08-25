El expresidente de Bolivia Evo Morales dijo ayer que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, es una “clara provocación que amenaza la paz y la estabilidad” de la región.

“Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, se pretende justificar una operación de carácter intervencionista que viola el derecho internacional y atenta contra la soberanía de Venezuela”, publicó Morales en su cuenta X.

El exmandatario señaló que “es inadmisible” que en pleno siglo XXI “se intente imponer la fuerza y el miedo” sobre los “pueblos libres” de América Latina.

“Ninguna potencia extranjera tiene derecho a decidir el destino de nuestras naciones: la autodeterminación y la paz deben prevalecer sobre la injerencia y la guerra”, señaló.

Morales aseguró que el pueblo boliviano, el pueblo latinoamericano y caribeño, “y los pueblos del mundo rechazan esta gravísima agresión”.

El presidente boliviano, Luis Arce, condenó “enérgicamente” el miércoles el desplazamiento militar estadounidenses en el Caribe y calificó de “infamia” las acusaciones del Gobierno de Donald Trump contra la Administración de Nicolás Maduro.

“Vincular a la Revolución Bolivariana y al hermano presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico es una de las mayores infamias de la administración Trump en los últimos tiempos, así como el recurrente uso de la lucha contra las drogas como instrumento de intervención imperialista a países que no se alinean a sus intereses geopolíticos”, afirmó.

Arce es aliado político de Maduro, como lo fue antes el exgobernante Morales.

Por su parte, el presidente de Venezuela ordenó el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el país y este fin de semana se realizó una jornada “de aislamiento” de las “fuerzas milicianas”, en respuesta al patrullaje de buques que anunció Estados Unidos.

Buscan ligar a Luis González al Cártel de los Soles

La excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, aseguró que buscan vincularla a ella y al expresidente de Ecuador Rafael Correa con el denominado Cartel de los Soles, que Estados Unidos asegura que está liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de perseguirlos y encarcelarlos.

González dijo en Suiza que le parecía mucha “casualidad” que el presidente Trump señale a Maduro como supuesto líder del cartel y que lo acuse de enviar droga a ese país, ya que “Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo”.

La excandidata presidencial, que nunca reconoció los resultados de los recientes comicios en Ecuador, aseguró este domingo que se ratificaba en sus palabras, pues le parecía “raro” que siendo Estados Unidos el “principal destino de droga” no controle “sus fronteras, puertos y territorio”.