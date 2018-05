Juez retira beneficios al ex presidente Lula da Silva

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una condena de 12 años por corrupción, no podrá gozar más de los beneficios que tenía como ex mandatario por estar preso, informaron fuentes judiciales.

Así lo establece la medida cautelar que concedió el juez Haroldo Nader, de la sexta sala Federal, para que el Gobierno suspenda “inmediatamente” estos beneficios al exmandatario.

Con la decisión, Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, pierde beneficios que la ley dispone, como agentes de seguridad, chofer y asesorías, cuyo mantenimiento, según el juez Nader, lesionan el erario.

“El ex presidente está bajo custodia permanente del Estado, es decir, bajo protección de la Policía Federal, que le garantiza mucha más seguridad de lo que había tenido cuando estaba libre”, argumentó el juez.

Asimismo, Nader aseguró que por el hecho de estar preso es “absolutamente innecesaria la disponibilidad de dos vehículos, con conductores” y agregó que no tiene “justificación razonable el mantenimiento de asesores generales a quien está detenido, apartado de los quehaceres normales, la actividad política, profesional e incluso social”.

“Por lo tanto, la permanencia de esos beneficios y, principalmente, su pago a costa de la nación son actos perjudiciales al patrimonio público, pues es flagrante la inexistencia de los motivos”, puntualizó.

Lula, encarcelado desde el pasado 7 de abril, fue condenado por corrupción a nueve años, pero esa pena fue ampliada a 12 años por un tribunal de segunda instancia, que luego ordenó la ejecución de la condena, según la jurisprudencia en vigor en el país.

Las acusaciones se refieren a un apartamento que, de acuerdo con la Justicia, el expresidente recibió a modo de soborno de la vasta red de corrupción descubierta por la operación Lava Jato, que detectó multimillonarias irregularidades en la estatal Petrobras.