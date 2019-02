Juan Guaidó quiere un millón de voluntarios ante el bloqueo de ayuda humanitaria

El autonombrado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, se fijó la meta de alcanzar un millón de voluntarios que deberán enfrentar el bloqueo del Gobierno de Maduro al ingreso, el próximo sábado, de la ayuda humanitaria acopiada en Colombia, Brasil y Curazao, la mayoría enviada por Estados Unidos.

“Nuestra tarea principal es llegar al millón de voluntarios para el 23 de febrero. De forma presencial en los puntos de encuentro o de manera activa por redes sociales”, pidió el líder opositor.

A solicitud de Guaidó, grupos de voluntarios comenzaron a trabajar ayer en varios estados de Venezuela, en reuniones de preparación y en los llamados campamentos humanitarios. El opositor aseguró que su país “se prepara para la avalancha humanitaria”, aunque no reveló detalles de cómo vencerán el cerco impuesto por el Gobierno.

“Vamos a ir anunciando cosas específicas, poco a poco. Jugada ganada no se canta”, comentó.

Guaidó escogió para el ingreso de la ayuda el 23 de febrero, cuando se cumple un mes de haberse proclamado presidente encargado, luego de que el Congreso declaró a Maduro “usurpador” por considerar su reelección como “fraudulenta”.

Tres aviones militares de Estados Unidos llegaron el sábado a la ciudad colombiana Cúcuta, donde se almacenan medicinas y alimentos desde el 7 de febrero, cerca del puente limítrofe Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con camiones y otros obstáculos.

Otro centro de almacenamiento en Brasil se abrirá hoy en el Estado fronterizo de Roraima, donde se agrupará solamente ayuda brasileña, y mañana llegará un avión desde Miami a Curazao con más asistencia estadounidense, según el equipo de Guaidó.

Maduro calificó de “migajas” y de “comida podrida y contaminada” la asistencia, y culpa de la escasez a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que genera daños a la economía estimados por Caracas en 30 mil millones de dólares.

AFP

Senador de EU coordina apoyos para Venezuela

El senador estadunidense republicano Marco Rubio estuvo en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, para coordinar el traslado el próximo sábado 23 de la ayuda humanitaria a Venezuela.

El senador Rubio, duro crítico del Gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro, dijo que espera reunirse con autoridades colombianas “que lideran el esfuerzo para almacenar” la ayuda en la frontera “y prepararla para las personas que sufren en Venezuela”.

El senador advirtió a los militares venezolanos que cometerían un “crimen contra la humanidad” si acatan las órdenes del presidente Nicolás Maduro e impiden su ingreso.

“El que impida la entrada de la ayuda humanitaria está condenado a pasar el resto de su vida huyendo (de) la justicia internacional, porque eso es un crimen internacional. Negar la comida y negar la medicina a civiles es un crimen internacional y se pasarán el resto de su vida escondiéndose”.

Las Fuerzas Armadas se mantienen leales al Gobierno de Maduro a pesar de los esfuerzos de Juan Guaidó de granjearse su apoyo, al proponer una amnistía para los militares y funcionarios policiales que ayuden a restablecer la democracia y respalden un Gobierno de transición.

Maduro ha dicho que no permitirá la entrada de los cargamentos de alimentos y medicinas, argumentando que no se han solicitado los permisos sanitarios correspondientes y que las autoridades tienen información de que los productos están contaminados y son cancerígenos. El Gobierno venezolano no ha presentado evidencia que respalde sus denuncias.