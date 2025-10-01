Jane Goodall, la conservacionista reconocida por su innovadora investigación de campo con chimpancés y destacada defensora ambiental, falleció a los 91 años.

El Instituto Jane Goodall informó en Instagram este miércoles la muerte de la renombrada etóloga.

Mientras vivía entre chimpancés en África hace décadas, Goodall documentó a los animales usando herramientas y realizando otras actividades que anteriormente se creían exclusivas de los humanos, y también notó sus personalidades distintivas.

Sus observaciones y sus posteriores apariciones en revistas y documentales en la década de 1960 transformaron la forma en que el mundo percibía no solo a los parientes biológicos vivos más cercanos de los humanos, sino también la complejidad emocional y social de todos los animales, mientras la impulsaban a la conciencia pública.

"Allí afuera en la naturaleza, cuando estás solo, puedes convertirte en parte de la naturaleza y tu humanidad no se interpone en el camino", dijo a The Associated Press en 2021.

"Es casi como una experiencia extracorporal cuando de repente escuchas diferentes sonidos y hueles diferentes olores y realmente eres parte de este asombroso tapiz de vida".

En sus últimos años, Goodall dedicó décadas a la educación y la defensa de causas humanitarias y la protección del mundo natural.

