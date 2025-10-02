Tres muertos tras ataque a una sinagoga en Inglaterra

En el marco del Yom Kipur del calendario judío, un conductor arremetió este jueves con su auto a una sinagoga británica en el noroeste de Manchester. En el acto, se reportó la muerte de dos personas (más el atacante), además de tres heridos.

El suceso ocurrió mientras la gente se congregaba en una sinagoga ortodoxa en Yom Kipur, el día de expiación, uno de los más solemnes del calendario judío.

En una serie de publicaciones en X, la Policía de la región de Manchester dijo que respondió a un aviso en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall poco después de las 09:30 de la mañana. La persona que llamó dijo que había visto cómo un coche arremetía contra la gente; tras bajarse del auto, el conductor comenzó a apuñalar a los fieles.

Imágenes en redes sociales mostraron a policías apuntando con armas a una persona tendida en el asfalto bajo una estrella de David. En el video se escuchaba decir a un transeúnte que el hombre tenía una bomba y estaba intentando apretar el botón. Cuando el susodicho trató de levantarse, la policía abrió al fuego y este se desplomó en el suelo.

La policía inicialmente dijo que otras cuatro personas estaban siendo atendidas por heridas causadas tanto por el vehículo como por puñaladas. Más tarde, el número de víctimas, no mortales, se actualizó a seis. Al enterarse del ataque, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, escribió en X: “El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más espantoso”.

Los incidentes antisemitas en Reino Unido se han disparado desde el ataque de Hamás del 7 de octubre contra Israel y la descomunal respuesta ofensiva de este en la Franja de Gaza. Tan solo en la primera mitad de este año se reportaron más de mil 500 incidentes, la segunda cifra más alta tras el récord fijado el año anterior por el atentado suicida de 2017 en un concierto de Ariana Grande que mató a 22 personas en Manchester.

