Fallecen ocho personas en manifestaciones en el Congo

El número de muertos en las manifestaciones de ayer en la República Democrática del Congo contra el Gobierno de Joseph Kabila ascendió a ocho, de los que siete se registraron en la capital, Kinshasa, informó hoy la misión de paz de la ONU en el país, la MONUSCO.



Este recuento es mayor al que ha ofrecido la Policía congoleña, que fija en dos manifestantes y un policía el número provisional de fallecimientos registrados a lo largo de la jornada de ayer, en la que los agentes lanzaron gas lacrimógeno y dispararon munición real contra los manifestantes.



Sin embargo, fuentes de la Policía habían indicado ayer a Efe que habían registrado hasta cinco muertes en Kinshasa.



La MONUSCO especifica que la otra muerte se produjo en la ciudad de Kananga (sur) y que 87 personas fueron detenidas en Kinshasa -incluidos dos sacerdotes- y otras 41 en otras partes del país donde también se registraron protestas.



Las protestas fueron organizadas por párrocos católicos justo un año después de la firma del conocido como Acuerdo de San Silvestre, por el que Gobierno y oposición acordaron celebrar las elecciones que no se habían podido organizar en diciembre de 2016 antes de que finalizase este año.



Este acuerdo no llegó a implementarse al anunciar la Comisión Electoral el pasado octubre de 2017 que no sería posible convocarlas hasta 2019, lo que supuso un incumplimiento del pacto y las protestas continuas de las fuerzas opositoras.



A pesar de que el Gobierno prohibió cualquier protesta de carácter político, varios fieles lograron concentrarse en marchas lideradas por sus párrocos, antes de ser dispersados.



El Ejército llegó a dispersar con disparos al aire a grupos de creyentes que habían acudido a sus parroquias para rezar.



Los comicios debían haberse realizado originalmente en diciembre de 2016, pero las autoridades congoleñas las retrasaron alegando deficiencias en el censo, decisión considerada por la oposición como una maniobra del presidente, Joseph Kabila, para postergar su salida del poder.



Pese a que en un principio aseguró que no sería posible hasta 2019, la Comisión Electoral anunció el pasado mes de diciembre que las elecciones presidenciales se celebrarían finalmente el 23 de diciembre de 2018.



El mandatario, que se mantiene en el cargo desde la muerte de su padre en 2001, ya se ha presentado a dos elecciones y tiene prohibido por la Constitución optar a un tercer mandato.