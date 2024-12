El presidente Joe Biden firmó hoy sábado 21 de diciembre una legislación que evita un cierre del gobierno antes de Navidad, poniendo fin a días de convulsión en Washington después de que el Congreso aprobara un plan presupuestario bipartidista justo después de la fecha límite y rechazara la principal demanda de Donald Trump en las negociaciones.

El acuerdo financia al gobierno a los niveles actuales hasta el 14 de marzo y proporciona 100 mil millones de dólares en ayuda por desastres y 10 mil millones de dólares en asistencia agrícola.

"Este acuerdo representa una solución negociada, es decir, ninguna de las partes obtuvo todo lo que quería", dijo Biden en una declaración, añadiendo que "asegura que el gobierno pueda operar a plena capacidad. Eso es una buena noticia para el pueblo estadounidense".

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, había insistido en que "cumpliremos con nuestras obligaciones" y en que el Congreso no permitiría el cierre de las operaciones federales. Pero el resultado al final de una semana tumultuosa era incierto después de que Trump insistiera en que el acuerdo incluyera un aumento en el límite de endeudamiento del gobierno. De no ser así, había dicho, entonces que los cierres "comiencen ahora".

El plan revisado de Johnson fue aprobado por 366-34, y fue pasado por el Senado por un voto de 85-11 después de la medianoche. Para entonces, la Casa Blanca dijo que había cesado los preparativos para el cierre.

"No habrá cierre del gobierno", dijo el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Johnson, quien había hablado con Trump después de la votación en la Cámara, dijo que el resultado era "un buen resultado para el país" y que el presidente electo "también está ciertamente feliz con este resultado".

El producto final fue el tercer intento de Johnson para lograr uno de los requisitos básicos del gobierno federal: mantenerlo abierto. Las dificultades plantearon preguntas sobre si Johnson podrá mantener su puesto, ante colegas republicanos enojados, y trabajar junto a Trump y su aliado multimillonario Elon Musk, quien estaba dirigiendo las jugadas legislativas desde lejos.

La Cámara está programada para elegir su próximo director el 3 de enero de 2025, cuando se convoque el nuevo Congreso. Los republicanos tendrán una mayoría extremadamente estrecha, 220-215, dejando a Johnson poco margen de error mientras intenta ganar el mazo del presidente.

El representante republicano, Andy Harris, de Maryland, criticó a los republicanos por el gasto deficitario en el proyecto de ley y dijo que ahora estaba "indeciso" sobre el liderazgo del partido. Otros también están señalando su descontento con Johnson.

Sin embargo, la demanda de Trump era casi una petición imposible, y Johnson casi no tenía otra opción que trabajar alrededor de esa presión. Sabía que no habría suficiente apoyo dentro de la mayoría republicana por sí sola para aprobar cualquier paquete de financiación porque muchos republicanos prefieren recortar el gobierno federal y no permitirían más deuda.

En cambio, los republicanos, que tendrán el control total de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado en el nuevo año, con grandes planes para recortes de impuestos y otras prioridades, están mostrando que deben depender rutinariamente de los demócratas para los votos necesarios para mantener las operaciones rutinarias de gobierno.

La deuda federal se sitúa en aproximadamente 36 billones de dólares, y el aumento de la inflación después de la pandemia de coronavirus ha elevado los costos de endeudamiento del gobierno de tal manera que el servicio de la deuda el próximo año superará el gasto en seguridad nacional. La última vez que los legisladores elevaron el límite de la deuda fue en junio de 2023. En lugar de elevar el límite por una cantidad en dólares, los legisladores suspendieron el límite de la deuda hasta el 1 de enero de 2025.

No hay necesidad de elevar ese límite ahora porque el Departamento del Tesoro puede comenzar a usar lo que llama "medidas extraordinarias" para asegurar que Estados Unidos no incumpla con sus deudas. Algunos estiman que estas maniobras contables podrían posponer la fecha límite de incumplimiento hasta el verano de 2025. Pero eso es lo que Trump quería evitar porque se necesitaría un aumento mientras él fuera presidente.

Los líderes republicanos dijeron que el tope de deuda se debatiría como parte de los paquetes de impuestos y fronteras en el nuevo año. Los republicanos hicieron un acuerdo de apretón de manos para elevar el límite de la deuda en ese momento, mientras también recortaban 2.5 billones de dólares en gastos durante 10 años.

Esencialmente, era el mismo acuerdo que fracasó el jueves por la noche, menos la demanda de deuda de Trump. Pero es mucho menor que el acuerdo original que Johnson alcanzó con líderes demócratas y republicanos: un proyecto de ley de mil 500 páginas que Trump y Musk rechazaron, obligándolo a empezar de nuevo. Estaba lleno de una larga lista de otros proyectos de ley, incluidos aumentos de sueldo muy criticados para los legisladores, pero también otras medidas con amplio apoyo bipartidista que ahora tienen un camino más difícil para convertirse en ley.

Trump, quien aún no ha sido juramentado, está mostrando poder, pero también los límites de su influencia en el Congreso, mientras interviene y orquesta asuntos desde Mar-a-Lago junto a Musk, quien está al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Luigi Mangione recibe en la cárcel cartas y depósitos económicos de fans

OF