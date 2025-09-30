Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió este martes 30 de septiembre el centro de Filipinas, afirmó la agencia sismológica de dicho país (Phivolcs), que alertó sobre la posibilidad de un tsunami localizado, a la vez que alertó a los residentes de tres provincias para alejarse de la costa.

El fuerte sismo tuvo lugar a las 21:59 hora local (13:59 GMT) a una profundidad de diez kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, en la región central de Cebú, aseguró Phivolcs en un comunicado.

La agencia sismológica informó además de una serie de réplicas de 5.0, 5.1 y 3.8 de magnitud, la última de ellas ocurrida a las 22:39 hora local (14:39 GMT).

Phivolcs instó a los residentes de las provincias de Leyte, Cebú y Biliran a que "se mantenga alejada de la playa y no vaya a la costa".

"Se recomienda a las personas cuyas viviendas se encuentren muy cerca de la costa de estas provincias que se desplacen más hacia el interior", añadió la agencia.

Videos del terremoto en Filipinas

Luego del fenómeno sísmico en Filipinas, en redes sociales comenzaron a circular videos de usuarios que alcanzaron a grabar con sus celulares lo ocurrido. Hasta el momento no se han reportado víctimas.

Ente los videos destaca el capturado durante la transmisión en vivo de un influencer conocido como Sam Pepper; el streamer transmitía con naturalidad cuando comenzó el movimiento de la tierra.

Daños en la iglesia de Bantayan, #Filipinas, por el sismo de 6.9. pic.twitter.com/nLfWmhbjqB— SkyAlert (@SkyAlertMx) September 30, 2025

