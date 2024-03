Varios miembros del Partido Republicano salieron ayer al paso de la polémica y matizaron las palabras del ex presidente Donald Trump, quien auguró un “baño de sangre” si pierde las elecciones de noviembre contra el actual mandatario, el demócrata Joe Biden.

El congresista republicano Mike Turner explicó en una entrevista que las declaraciones de Trump “sobre el ‘baño de sangre’ se referían a la industria automotriz”, mientras que el senador Mike Rounds opinó que el ex presidente se refería a la “crisis económica” del sector del motor.

También el senador republicano Bill Cassidy dijo que los medios de comunicación sacaron de contexto las palabras del ex presidente y sugirió que se referían a “un ‘baño de sangre’ económico, no a un tipo de violencia callejera”.

Cassidy, sin embargo, admitió que la retórica de Trump “está siempre al límite” y puede llevar a los votantes a cuestionarse si el republicano está realmente preparado para volver a la Casa Blanca.

La polémica se originó el sábado durante un mitin de Trump en Ohio, el primero que dio desde que logró asegurar matemáticamente su nominación presidencial en las primarias republicanas.

El magnate neoyorquino se estaba refiriendo a sus propuestas para proteger a la industria automotriz, muy importante en el estado de Ohio, cuando auguró un “baño de sangre” si pierde las elecciones.

Trump, que nunca ha reconocido su derrota contra Biden en las presidenciales de 2020, está imputado por haber intentado revertir los resultados electorales de hace cuatro años y haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El equipo de Biden no tardó en reaccionar a los comentarios del republicano y emitió un comunicado en el que calificó a Trump de “perdedor” y lo acusó de querer repetir el asalto al Capitolio.

“El pueblo estadounidense le va a propinar otra derrota electoral este noviembre porque sigue rechazando su extremismo, su afición por la violencia y su sed de venganza”, dijeron los demócratas.

La ex presidenta de la Cámara de Representantes y congresista demócrata Nancy Pelosi opinó que las palabras de Trump van más allá del contexto económico.

“Simplemente tenemos que ganar estas elecciones, porque él ha predicho incluso un ‘baño de sangre’”, expresó Pelosi.

Biden admite que hay un candidato que es demasiado viejo

La gran noticia de esta semana, dijo el presidente Joe Biden durante un evento de fin de semana en Washington, fue que dos candidatos habían conseguido la nominación presidencial de su partido. Pero uno era demasiado viejo y mentalmente incapacitado para el cargo, declaró.

“El otro soy yo”, bromeó Biden durante la cena anual del Gridiron Club and Foundation, un evento donde periodistas y políticos hacen chistes y se burlan entre sí de manera amistosa.

Biden lanzó insinuaciones contra su rival, el candidato republicano Donald Trump, en medio de críticas de que es demasiado viejo y le falla la memoria. El presidente destacó en cambio momentos en que Trump, de 77 años, también ha lucido confundido e incoherente.

“No le digan nada, pero él cree que está compitiendo contra Barack Obama, eso es lo que dijo”, expresó Biden, de 81 años, quien también bromeó que él estaba despierto mucho después de su hora de ir a la cama.

Es la primera vez que Biden asiste a la cena durante su presidencia, y ocurre cuando se avecinan las elecciones de noviembre y la revancha entre Biden y Trump se calienta.

La bacanal anual organizada por la organización periodística, ahora en su 139 años, se remonta a 1885, cuando el presidente Grover Cleveland se negó. Todos los presidentes de Estados Unidos han acudido al menos a una de estas cenas.

Biden, sin embargo, también adoptó un tono serio, al hablar de lo que considera como una amenaza real a la democracia si gana Trump, quien hasta el día de hoy se niega a aceptar que Biden ganó las elecciones.

El discurso, sin embargo, tenía secciones que se asemejaban a sus discursos de campaña, en que critica a Trump y al presidente ruso Vladimir Putin.

“Vivimos en un momento sin precedente para nuestra democracia”, manifestó el mandatario. “Un momento sin precedente en la historia. La democracia y la libertad están literalmente bajo ataque. Putin está en guerra en Europa. Mi predecesor se agacha ante él y le dice ‘Haz lo que demonios quieras’”.

El magnate se declara a favor de prohibir el aborto

El ex presidente estadounidense Donald Trump dijo ayer que está a favor de una prohibición federal del aborto tras un cierto número de semanas de embarazo, sin precisar cuántas y con excepciones, dejando confusa su postura sobre un importante tema de campaña electoral en Estados Unidos.

El ex mandatario declaró que “pronto” formularía una propuesta sobre el número de semanas a partir del cual se debería implementar una prohibición.

Los periodistas interrogaron a Trump sobre un artículo de The New York Times de febrero, según el cual él había dicho a sus asesores que le gustaba la idea de una prohibición nacional del aborto después de las 16 semanas de embarazo, con excepciones por violación, incesto o salud de la madre, pero que dudaba en abordarlo públicamente para no alienarse votos.

Sin embargo no especificó en qué momento del embarazo creía que deberían prohibirse los abortos. “En unas semanas daré una recomendación”, se limitó a afirmar.

“Creo que mi recomendación será aceptada”, añadió, y se declaró orgulloso de que los tres magistrados que él designó para integrar la Corte Suprema hubieran inclinado a ese organismo hacia la derecha.

En 2022, el máximo tribunal de justicia puso fin al derecho al aborto, garantizado a nivel federal desde 1973, dejando en manos de los Estados establecer sus propias leyes al respecto.

Algunos Estados han promulgado prohibiciones casi totales; otros, como Maryland, lo consagraron.

Numerosos conservadores esperan que una prohibición nacional pueda anular leyes como la de Maryland.

El presidente Joe Biden, que buscará su reelección en noviembre, y su Partido Demócrata, recuerdan periódicamente que según las encuestas la mayoría de los estadounidenses se oponen a una prohibición federal.

Trump dijo que es consciente de que se trata de un tema espinoso y de que, para ser electo, debe asegurar al menos el derecho al aborto “en las tres excepciones. Si no haces las tres excepciones, creo que es muy, muy difícil ser elegido”.

Destacó en ese sentido que en las elecciones intermedias de 2022 en el Estado de Pensilvania, donde las encuestas a pie de urna mostraban que el aborto era el tema más importante para los electores, un candidato republicano a gobernador que se oponía firmemente al derecho al aborto fue derrotado.

Telón de fondo

Predice en lo que se convertirá EU si pierde las elecciones

El ex presidente de Estados Unidos (EU) y futuro candidato republicano Donald Trump predijo el sábado que habrá un “baño de sangre” en el país si pierde las elecciones del próximo noviembre contra el actual mandatario, el demócrata Joe Biden.

“Si no resulto elegido, habrá un ‘baño de sangre’. Va a ser un ‘baño de sangre’ para el país”, dijo Trump durante un mitin en Ohio, el primero que ofreció desde que el pasado martes logró los números necesarios para convertirse en el candidato republicano.

El magnate neoyorquino no aclaró a qué se refería con esas palabras que pronunció mientras prometía medidas proteccionistas para los vehículos fabricados en EU.

Durante su discurso en Ohio, el republicano calificó de “rehenes” a los detenidos por atacar el Congreso y prometió que los indultará si consigue volver a la Casa Blanca.

También repitió su retórica insultante hacia los inmigrantes, a los que llamó “criminales” e incluso puso en cuestión que sean “personas”.

“No sé si se les puede llamar personas. Opino que en algunos casos no son personas, pero no puedo decir esto”, expresó.

Entre otras declaraciones polémicas, el republicano prometió ser un “dictador” en el primer día de su mandato y sugirió que animaría a Rusia a atacar a los países de la OTAN que no cumplan con las cuotas de gasto en defensa.

