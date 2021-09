El reto viral en TikTok que amenaza a escuelas de EU

Una tendencia en la red social de videos TikTok ha puesto en la mira de las autoridades escolares estadounidenses la posibilidad de prohibir a los alumnos el ingreso a los baños en los planteles debido a los daños que ocasiona su comportamiento para la publicación de contenido viral.

Conocido como #DeviousLicks, este reto viral consiste en robar insumos escolares y vandalizar los baños, situación que pone en riesgo las condiciones sanitarias e integridad física de los estudiantes, por lo que algunos profesores y autoridades escolares hacen un llamado a parar el interés en esta práctica, según ABC News, que recoge algunas declaraciones e imágenes de dicho reto.

A decir de algunos profesores y alumnos, las autoridades de diversas escuelas de San Francisco ya han puesto sobre la mesa la posibilidad de cerrar las instalaciones sanitarias e impedir el ingreso a estas para evitar que el vandalismo se perpetre en los baños, a los que se arrojan dispensadores de jabón y papel, o que están siendo rayados y cubiertos con diversas sustancias. También existen reportes de mingitorios y dispensadores siendo robados y dañados.

Aparentemente “gana” este reto quien más daños ocasione a las instalaciones o quien consiga determinados insumos, por lo que ha habido alumnos robando también insumos de laboratorio, útiles escolares y otros artículos para arrojarlos a los baños o llevarlos a casa y publicar sus “logros” en Internet.

Aunque se desconoce con precisión el origen de este reto, comenzó a volverse viral en el pasado regreso a clases y la plataforma TikTok ha dado a conocer que todo contenido relacionado a esta práctica será eliminado de manera inmediata con el objetivo de persuadir a los alumnos a no hacerlo.

La conspiración china sobre TikTok que de pronto hace total sentido

Este jueves el presentador y comediante Trevor Noah lamentó la insistencia de los estudiantes en ser parte de este reto viral, tachándolo de “irrespetuoso y tonto”, y remató con una referencia a una de las tantas polémicas que TikTok ha enfrentado en los Estados Unidos:

“Cuando el gobierno de Estados Unidos dijo que no podía confiarse en TikTok por que es un complot chino, no voy a mentir, no lo creí”, repasó; “Pero ahora comienzo a verlo. Porque China logró descifrarlo: no se necesita pelear contra este país, solamente necesitas convencer a los estadounidenses de que se pueden volver virales y ellos simplemente lo destruirán por sí mismos”, continuó.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777