Las tres horas de reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladímir Putin no fue más que un espectáculo para el lucimiento del presidente ruso ya que no hubo acuerdos concretos señalaron especialistas.

Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la UdeG, calificó como un espectáculo esta reunión ya que no hubo un acuerdo de paz.

"Se creó mucha expectativa y la verdad no hubo logros para lograr la paz que es lo que prometía tanto el presidente Donald Trump", afirmó.

Para el académico la reunión también sirvió para el lucimiento de Vladimir Putin como líder mundial quien aprovechó más el show que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El objetivo de Donald Trump era lograr un cese al fuego, la reunión duro tres horas, no anunciaron un avance en concreto y eso era lo que importaba y eso no se logró, no se logró la paz, no sirvió a Ucrania", concluyó.

Lamentó que no haya sido invitado el presidente de Ucrania a la reunión ya que en una conversación de paz formales el primer invitado debería haber sido el país ofendido.

"Ni Ucrania ni representantes de la Unión Europea estaban allí y eso ya deja de ver que las cosas no estaban bien hechas", concluyó Santa Cruz.

Eduardo González, académico del Tec de Monterrey, cuestionó que en la reunión entre los presidentes no se haya llegado a acuerdos en concreto sobre el fin de la guerra en Ucrania, pero sí hubo acuerdos en privado que no se ventilaron.

"Después de la conferencia de prensa lo único que escuchamos es que habían acordado algo, que la reunión fue en buenos términos y la invitación de Putin a Trump a Moscú y que Trump iba a llamar a la Unión Europea para contarles los acuerdos a los que habían llegado, pero no hay nada en concreto", comentó.

Sin embargo, dijo que fue llamativo cuando Putin dijo que si Trump hubiera sido presidente hace tiempo no habría sucedido la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Eso fue algo muy importante, no solamente en favor de Trump sino además es un golpe político fuerte a los expresidentes Joe Biden y Barack Obama", precisó.

El académico dijo que posiblemente en los próximos días o meses se sabrá qué otros acuerdos se alcanzaron en la reunión.

