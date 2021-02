Donald Trump tiene culpa por revuelta en Capitolio, revela encuesta

El ex presidente Donald Trump tiene al menos alguna culpa por la revuelta que culminó con el mortífero asalto al Capitolio, según cree la mayoría de los estadounidenses, de acuerdo con una nueva encuesta publicada el viernes por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Aproximadamente la mitad de los consultados dicen que el Senado debería condenar a Trump al cabo de su juicio político, que comienza la semana entrante.

Casi dos de cada tres estadounidenses creen que Trump tiene al menos cierta responsabilidad por la irrupción el Capitolio. La mitad dice que tiene mucha o bastante responsabilidad. Poco más de un tercio dice que tiene escasa o ninguna responsabilidad.

La mayoría de los republicanos lo absuelve de culpa, pero tres de cada 10 piensan que tiene una culpa moderada por los sucesos.

Apenas el 47% de los encuestados creen que el Senado debería condenar a Trump al cabo del juicio político.

El 40% dice que no deberían condenarlo y el 12% no tiene certeza. Trump es el primer presidente de la historia en sufrir dos juicios políticos por parte de la Cámara de Representantes, pero parece dudoso que los demócratas consigan la mayoría de dos tercios necesaria para condenarlo en la cámara alta.

El mismo sondeo halló que muchos republicanos creen —a pesar de todas las pruebas en contrario— que la elección del presidente Joe Biden fue ilegítima.

Es la señal más reciente de que la campaña de desinformación de Trump a lo largo de varios meses podría tener consecuencias prolongadas para Biden en su intento de gobernar un país fracturado. Al mismo tiempo, pone de manifiesto las profundas divisiones partidistas que sobreviven tras la presidencia de Trump, pero también muestra cierto grado de consenso, ya que muchos republicanos dicen que el entonces presidente fue al menos parcialmente responsable del asalto letal de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero en un intento de anular el resultado de la elección de noviembre.

Las opiniones siguen las líneas partidistas, ya que más de ocho de cada 10 demócratas dicen que el Senado debería condenarlo, contra apenas uno de cada 10 republicanos. Entre los que creen que tiene una gran responsabilidad, la mayoría está a favor de la condena, mientras entre los que creen que tiene una responsabilidad moderada la mayoría sostiene que no se lo debe condenar.

Al mismo tiempo, la encuesta halla que muchos republicanos coinciden con la idea, promovida por quienes asaltaron el Capitolio, que la elección de Biden fue ilegítima. El 66% de los estadounidenses en general creen que fue legítima, pero el 65% de los republicanos dicen que no lo fue.

La encuesta revela que más estadounidenses tienen una visión negativa que positiva de la presidencia de Trump y su impacto sobre el país. El 36% dice que fue un gran presidente, o al menos bueno, mientras el 50% dice que fue un presidente malo o pésimo.

En comparación, cuando Barack Obama finalizaba su período a fines de 2016, el 52% lo consideraba un gran o buen presidente y el 28% decía que era un mandatario malo o pésimo.

La encuesta AP-NORC de mil 055 adultos fue realizada del 28 de enero al 1 de febrero con una muestra del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error de muestreo es de más/menos 3.8 puntos porcentuales.

