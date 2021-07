Cuba: Intelectuales se plantan en The New York Times y con desplegado piden fin al embargo

Un listado de 400 personalidades, entre los que hay exjefes de Estado, políticos, intelectuales, científicos, clérigos, artistas, músicos, líderes y activistas, pidieron el fin del embargo a Cuba, en un desplegado en The New York Times.

Con el titular "Let Cuba Live" (Dejen vivir a Cuba), los firmantes pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "tomar un nuevo camino hacia adelante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba".

México enviará dos barcos con insumos y gasolina a Cuba

Este viernes, Cuba, que enfrenta el peor momento de la pandemia, recibió 1.7 millones de jeringas de las 6 millones que enviarán al país grupos opuestos al embargo de Estados Unidos, en lo que el gobierno considera un "gesto fraterno" que contrasta con la "hipócrita" campaña del presidente Joe Biden, reportaron agencias internacionales.

EU sanciona al ministro de Defensa de Cuba y "es solo el comienzo"

En Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció "al Movimiento de Solidaridad con #Cuba en EEUU" el "gesto fraterno con el pueblo cubano que resiste ante el bloqueo recrudecido".

