Ataque a embarcación venezolana es ilegal: experto

El internacionalista de la Universidad de Guadalajara, Arturo Santa Cruz Díaz Santana, consideró como ilegal el ataque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a una embarcación venezolana que presuntamente trasladaba droga.

El ataque fue anunciado por el presidente norteamericano, Donald Trump, en el cual presuntamente dieron de baja a once miembros del Tren de Aragua como parte del ataque con explosivos.

El internacionalista dijo que, si bien el ataque fue en aguas internacionales, no se verificó el origen de las personas que abordaban la embarcación.

"Es una situación a todas luces ilegal. O sea, ciertamente se llevó a cabo en aguas internacionales, no en aguas territoriales venezolanas, aun así no debes de hacer este tipo de cosas, simplemente llegar y bombardear sin siquiera identificarse de manera unilateral", indicó el académico.

Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había confirmado a que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operado por narcoterroristas y la misma información fue publicada en la cuenta oficial del Secretario de Estado, Marco Rubio.

Donald Trump indicó que en la operación murieron once presuntos "narcoterroristas", a quienes identificó como integrantes del Tren de Aragua, organización que su administración ha catalogado oficialmente como grupo terrorista.

Pese a esto , Arturo Santa Cruz cuestionó la ley estadounidense o el estatuto internacional que justifique el ataque de las fuerzas navales norteamericanas contra la embarcación en la zona del Caribe.

