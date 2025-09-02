La mítica actriz Kim Novak, recordada por sus inolvidables interpretaciones en clásicos como “Vértigo” (1958) de Alfred Hitchcock, reapareció el día de hoy ante el público para recibir el León de Oro honorífico del Festival de Venecia.

Durante la gala, la estrella lanzó un emotivo mensaje en favor de la libertad al animar a “salvar las democracias” del mundo.

“Debo ser honesta y decir que una de las razones por las que estoy aquí es para inspirar al mayor número de personas posible, a quienes piensan que sus derechos, su vida y su libertad importan”, declaró la actriz en el Palacio del Cine veneciano tras recoger el galardón de manos de la organización.

Y añadió con firmeza: “Por eso tengo que decir a todas las democracias de nuestro mundo… necesitamos unirnos y trabajar juntos, ser creativos y encontrar el modo de abrir los ojos, ver lo que está pasando y hacer todo lo posible para salvar nuestras democracias”.

A lo largo de su brillante trayectoria, Novak, de 92 años, trabajó bajo la dirección de algunos de los grandes maestros de la época, como Billy Wilder en “Kiss Me, Stupid!” (1964) u Otto Preminger en “The Man with the Golden Arm” (1955).

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue el encargado de rendirle tributo en un discurso vibrante, en el que la celebró como una “actriz inolvidable”, capaz de encarnar con igual intensidad el misterio, la ingenuidad y lo etéreo.

“Hoy todos, como público, le deseamos lo mejor. Somos muy afortunados de tenerla aquí y de celebrar a una actriz y una persona extraordinaria. Es el momento de darle las gracias”, expresó Del Toro.

Acto seguido, la diva apareció sobre el escenario del Palacio del Cine -no asistió a la rueda de prensa previa- y recibió una larga ovación de pie, visiblemente emocionada.

“Es maravilloso estar aquí. Recibo este premio, pero es como si ustedes lo recibieran también, porque soy ustedes”, dijo Novak al público, agradeciendo el reconocimiento a “todos los dioses del paraíso” y dedicándoselo a sus padres, a quienes describió como su “brújula” en la vida.

Su presencia en Venecia no solo tuvo como objetivo la entrega del premio honorífico -que compartió con el veterano realizador alemán Werner Herzog-, sino también la presentación, fuera de concurso, del documental “Kim Novak’s Vertigo”, una mirada íntima a sus memorias y a la huella imborrable de su papel para el maestro del suspense.

Con información de EFE

CT