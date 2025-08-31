¿Qué pasa si tomo un vaso de agua todas las noches?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda tomar entre 1.5 y 2 litros de agua al día, y que el 80% de esta sea por ingesta directa y el 20% a través de los alimentos que consumimos. A muchos les cuesta llegar a esa meta pero podrían estar más cerca si adoptan la rutina de tomar un vaso antes de dormir y, a continuación, te decimos por qué deberías hacerlo.Este líquido es de vital importancia en nuestra vida, pues es de ayuda para eliminar toxinas, mantener nuestra piel y tejidos hidratados, transportar nutrientes, así como beneficiar al sistema circulatorio, digestivo y nervioso. No consumirlo como debería ser podría ocasionarnos síntomas como fatiga, cansancio, confusión o calambres, además de estreñimiento e infecciones en la orina.Por lo anterior, es momento de que tomes el agua más en serio.Muchas son las personas que prefieren no beber agua antes de ir a la cama, ya que les resulta molesto tener que levantarse al baño por la madrugada. Sin embargo, esta práctica nocturna trae grandes beneficios para nuestro cuerpo, entre ellos:Disminuye los calambres:Las personas que sufren de calambres usualmente presentan una falta de hidratación, de ahí la importancia de tomar agua en la noche, pues estos suelen ocurrir mientras se duerme e interrumpen el ciclo del sueño, pero el líquido ayudará a evitarlos, según la compañía española de agua Eden.Contrarresta los efectos del alcohol:Si tuviste una reunión o una fiesta llena de excesos, lo recomendable es beber agua antes de irte a dormir , ya que esto ayudará a evitar la molesta resaca al despertar, además de los dolores de cabeza y musculares.Regula el ciclo del sueño:Gracias a este líquido existe un equilibrio de vitaminas y minerales, por lo que el cuerpo descansará mejor, ya que se relajan músculos y articulaciones. Según un estudio estadounidense publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica, beber agua antes de ir a la cama ayuda al estado de ánimo, mientras que privarse de este podría afectar el ciclo de sueño-vigilia.Ayuda a la digestión: tomar aguaDurante la noche, será un gran aliado, pues la cena tiene pocas horas de haberse consumido, por lo que durante la madrugada mejorará el tránsito intestinal.Restablece la temperatura y la respiración:Beber este líquido antes de ir a dormir ayudará a regular la temperatura del cuerpo ya que, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, estar deshidratado te hace sentir mucho calor o frío. Asimismo, ayuda a liberar las vías respiratorias, debido a que cuando no estás hidratado estas se contraen.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV