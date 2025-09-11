El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real: registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados esta madrugada del 11 de septiembre de 2025

La madrugada del 11 de septiembre se presentó actividad sísmica en algunos puntos del país. A continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes, superiores a la magnitud 3.5 .

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.6 00:27:36 14 km al este de Matías Romero, Oaxaca 113.8 km 3.6 00:51:24 125 km al suroeste de Tonalá, Chiapas 12.9 km 3.8 01:02:30 32 km al este de Las Guacamayas, Michoacán 4.5 km 3.7 02:11:43 15 km al noreste de Tesistán, Jalisco 5 km 3.7 02:29:37 20 km al norte de Guadalupe Victoria, Baja California 14.4 km

Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.

