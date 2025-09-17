Jimmy Kimmel es suspendido de ABC tras declaraciones sobre la muerte de Charlie Kirk

ABC informó este miércoles que suspenderá de manera “indefinida” la transmisión del popular programa nocturno de Jimmy Kimmel, luego de los comentarios realizados por el conductor sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

La decisión se produce tras el anuncio de Nexstar Media, compañía que opera una extensa red de canales asociados a grandes cadenas en Estados Unidos, de que no emitiría el programa debido a los comentarios de Kimmel.

El presentador expresó el lunes por la noche: “La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este joven (Tyler Robinson), responsable del asesinato de Charlie Kirk, de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y buscó sacar rédito político”.

Por su parte, Nexstar declaró: “Nos oponemos firmemente a los recientes comentarios del Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazaremos el programa con otra programación en nuestros mercados afiliados a ABC”.

El comediante se burló del impacto que la muerte de Kirk tuvo en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y emitió un clip grabado la semana pasada donde un periodista pregunta al mandatario cómo estaba afrontando el asesinato y él responde "creo que muy bien" y pasa directamente a hacer comentarios sobre la construcción de la nueva sala de baile de la Casa Blanca.

Kimmel, nacido el 13 de noviembre de 1967 en Nueva York, conduce Jimmy Kimmel Live! en ABC desde 2003, un programa nocturno que regularmente lidera en audiencia entre los shows de entretenimiento y se ha vuelto viral por sus entrevistas y sketches.

Antes trabajó en radio y televisión local, donde desarrolló su estilo satírico. Ha participado como actor y productor, y ha recibido premios Emmy por su labor en la comedia televisiva.

