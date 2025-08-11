Tiroteo en tienda Target de Austin, Texas deja al menos tres fallecidos y varios heridos

Este lunes se produjo un tiroteo en el estacionamiento de una tienda Target en Austin, Texas, según reportaron las autoridades. Medios estadounidenses informaron que tres personas perdieron la vida.

De acuerdo con el medio KVUE, entre tres y cinco individuos, incluido un menor de edad, resultaron heridos por disparos.

El Departamento de Policía de Austin (APD) comunicó poco antes de las 15:00 horas que el presunto responsable se encontraba prófugo; sin embargo, minutos más tarde KVUE confirmó que ya fue detenido.

La jefa policial Lisa Davis indicó que el sospechoso robó un vehículo en el estacionamiento de Target y huyó, pero fue rápidamente ubicado y arrestado.

El sospechoso fue descrito como un hombre blanco, que llevaba un short color caqui y una camisa floreada.

La policía de Austin informó que "debido a que se trata de una escena activa del crimen, los vehículos en el estacionamiento de la tienda Target en Research Boulevard no pueden ser liberados hasta que se haya completado la investigación", y pidió a los afectados "buscar transporte alternativo a casa".