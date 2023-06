Ya se le está haciendo ‘callo’ de ir a la corte

Desde el pasado 2 de abril a la fecha, el ex presidente Donald Trump ha sido citado en Corte en dos ocasiones para escuchar cargos penales en su contra. Hace 71 días compareció ante un juez de Manhattan para enfrentar 34 cargos por falsificación de registros empresariales, entre ellos el caso vinculado al pago de dinero a dos mujeres, incluida Stormy Daniels, para ocultar relaciones extramaritales. Y ayer, en la Corte Federal en Miami, Florida, previa detención por los alguaciles y registrado como presunto responsable -como sucedió también en Nueva York-, escuchó detenidamente los 37 cargos de los que se le acusa en el escándalo de los documentos confidenciales que le fueron encontrados en su casa cuando fue allanada, por falsedad de sus declaraciones y conspiración para obstruir la justicia.

Históricas acusaciones ambas para un expresidente, pero la historia continúa, porque en las próximas semanas o meses se esperan otras comparecencias del expresidente por delitos federales cometidos en Nueva York, Georgia y Washington. En ‘la gran manzana’ el Fiscal General lo acusó de mentir a prestamistas y aseguradoras al sobrevaluar de manera fraudulenta sus activos en miles de millones de dólares; en Georgia por interferir en los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, y en Washington un comité de la Cámara de Representantes lo investiga por el asalto al Capitolio de enero del 2021, y lo más probable es que se convertirán en acusaciones penales, por lo que tendrá que presentarse en una corte ante un juez para recibir los cargos. Estar en Corte ya es una escena muy familiar para Donald Trump, por lo que coloquialmente se puede decir que ‘ya se le está haciendo callo’ de ir a los tribunales.

Trump tiene un futuro inmediato y mediato envuelto en una serie de acusaciones tanto de tipo estatal como federal sobre asuntos de su carrera como empresario así como político, de las que probablemente no saldrá bien librado. Y no se trata de ‘venganzas políticas’ como él o algunos de sus cercanos han argumentado. Las acusaciones y las investigaciones están bien solidificadas en hechos concretos y demostrables.

La frase que ayer Trump a través de su abogado dijo ante el juez: “We most certainly enter a plea of not guilty -Estamos seguros que nos declaramos inocentes-”, es algo que de aquí en adelante continuaremos escuchando en los procesos penales de expresidente, mientras que los fiscales en cada uno de los casos seguirán presentando las pruebas irrefutables -en algunos casos- que lo señalan como culpable y por lo que puede ser sancionado con cárcel.

Y lo más probable que Trump siga poniéndose frente al electorado como la víctima en todas las acusaciones y poniendo su ‘cara de santo’, de que no hizo nada, como sucedió ayer -según los testigos- en la comparecencia, donde con cara de ‘no romper un plato’ y a veces molesto, cruzado de brazos, a veces respirando profundo, escuchaba los 37 cargos en su contra. “Es uno de los días más tristes en la historia de nuestro país. Somos una nación dividida”, escribió todo con mayúsculas en su red Truth Social. “Una nación dividida” gracias en parte a su retórica y sus acciones provocadoras.

Muy a pesar de los problemas legales que enfrenta y las altas posibilidades de que continúe resultando culpable en varios cargos de los que se le acusa, aparentemente a su base ciudadana y republicanos en el Congreso no les interesa, y le siguen brindando el apoyo incondicional. Una encuesta de la agencia Reuters muestra que el 81 por ciento de los entrevistados dijo que los cargos en contra del expresidente ‘son fabricados’ y están políticamente motivados. Así que en los próximos meses veremos a un Trump en campaña por la nominación republicana, con frecuentes visitas a la corte para defenderse de las ‘falsas acusaciones’. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net