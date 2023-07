Y sí, es la Legislatura de la paridad que no fue

Dicho en términos de la doctora Érika Loyo, experta en temas de género, podríamos llamarla también la Legislatura del “piso pegajoso”, ese que impidió a las mujeres diputadas de la fracción mayoritaria del partido Movimiento Ciudadano (MC) y sus aliadas del PAN, PRI y Verde moverse con libertad y tomar el impulso para romper con las ataduras y dictados que les imponen desde la visión patriarcal de la élite política y gubernamental.

Pero por lo ocurrido esta semana en el Congreso con el desenlace en la sesión extraordinaria en la que se discutió y aprobó, sin unanimidad del voto femenino mayoritario, insisto en que la Legislatura LXIII (63), pasará a la historia como la Legislatura de la paridad que no fue.

Y es que de haberse guiado y votado a la luz de la auténtica agenda feminista que al principio de su gestión prometieron seguir cuando instalaron la bancada de mujeres que actuaría por encima de los lineamientos partidistas da cada una de sus fracciones, otra hubiera sido la historia.

Pero demostrando que las narrativas de campaña de los partidos políticos siempre se quedan en eslogans, decidieron no cambiar la historia y se conformaron con lo que la hegemonía política machista quiso ceder, no con lo que pudieron conquistar de una buena vez.

De haber actuado con un verdadero espíritu de género, como legisladoras cohesionadas en busca de romper el techo de cristal y tener por primera vez en la historia un trato realmente equitativo en el reparto de las candidaturas por las presidencias municipales entre hombres y mujeres, como llamó desde la tribuna del Congreso, con el gran nivel parlamentario que le caracteriza, la diputada de Hagamos, Mara Robles, la votación, simple y sencillamente, hubiera sido de 24 votos en contra. Esos 24 votos de las mujeres diputadas que hacen a la actual Legislatura, ser la que llamo del doble 63, por ser ese el número de su paso por el Congreso y por ser la primera con mayoría de mujeres, el 63 por ciento de los 38 escaños.

Ese peso no se hizo sentir y la votación se dividió con 23 votos a favor y 11 en contra de las bancadas de Morena, Hagamos y Futuro.

Habrá que ver si las impugnaciones que se harán ante los Tribunales tienen efecto y se anula esta iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, y promovida profusamente desde las masculinidades del poder naranja con el aplauso cómplice de las diputadas del coro emecista, o si hay otra oportunidad para que los bloques poblacionales y de competitividad se repartan parejos entre hombres y mujeres, y no queden Guadalajara y Zapopan, entre otras ciudades que dan gran visibilidad a quien las gobierna, a criterio de los partidos. Mientras eso no suceda, pasarán muchos años antes que las puertas de Palacio de Gobierno se abran para una mujer, pese a haber conquistado una mayoría legislativa que no supieron capitalizar.

