Un comité dizque ciudadano para los cuates…

Fue el cuarto de nueve en la tabla de las calificaciones. Y, aun así, lo eligieron.

Miguel Ángel Hernández Velázquez no es sólo yerno de Socorro "Coco" Velázquez, quien a su vez es compadre del secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, sino funcionario del Gobierno de Guadalajara y quien, además, cuesta 56 mil pesos al mes.

Es decir, es un activo de Movimiento Ciudadano y una "ficha" que, en el ajedrez político de este sexenio, evidentemente estará pintado de naranja.

Sobre él hay tres perfiles mejor evaluados. En ese orden, Claudia de María Konstanza Barbosa Padilla, Lorenzo Héctor Ruiz López y Omar Alejandro Peña Ugalde.

Y, aun así, él fue el elegido.

¿Por qué una nueva noticia de reparto de cuotas a cuates tiene relevancia? Porque, a diferencia del ITEI, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Consejo de la Judicatura, Miguel Ángel compitió para ocupar un puesto en el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción. Y quienes lo eligieron fueron ciudadanos distinguidos, libres de polémica y, al menos en la teoría, de intereses políticos.

Así es, en Jalisco tenemos un Sistema que se encarga de vigilar que el Gobierno no cometa corrupción, un sistema que, de entrada, no debería de existir porque la razón de ser del Estado es cumplir y hacer cumplir la ley. Y, hasta la última reforma aprobada, la corrupción no figura en ninguno de sus artículos.

Pero la corrupción existe y el Sistema Estatal Anticorrupción, también. Está representado en un Comité conformado por ciudadanos "bien preparados" para articular e implementar ese sistema que, de nuevo, teóricamente, vigila, señala y sanciona la corrupción en Jalisco.

Aquí es donde el tema adquiere una mayor dimensión, porque existe un Comité de Selección integrado por ciudadanos impolutos, dignos y libres de polémica que eligen a quienes van a conformar el sistema anticorrupción. Es decir: hay dos candados.

Y lo peor es que esos dos candados fueron vulnerados en una oficina de la Secretaría General de Gobierno, a donde los nueve integrantes del Comité de Selección fueron citados este martes por la noche, para pedirles que firmaran el acta en la que estaba escrito el nombre de Miguel Ángel.

Y lo hicieron.

La información ya es pública y las firmas del periodista Raúl Frías Lucio, el académico de la UTEG Héctor González Montiel, la académica Mónica María Ortiz Gómez, la articulista Isabel Sepúlveda, la académica de la UdeG María Esther Avelar, del representante del Colegio de Jalisco, Ixchel Nacdul Ruiz, del vicerrector de la Universidad Enrique Díaz de León, Marco Antonio Robles, del Rector de la UP, Antonio Esquivias Romero y del empresario Xavier Orendain Martínez, están en el acta. Ellos lo avalaron.

Por razones que sólo ellos saben, pero que ocurren después de esa reunión con el secretario de Gobierno, el Comité de Participación Social tendrá un perfil ligado a MC, por lo que hoy pierde autonomía, legitimidad, confianza de los ciudadanos y, tal y como lo aseguró el presidente en turno de ese Comité, Jesús Ibarra: razón de existir.

Con esa decisión, el órgano que vigila que no se cometa corrupción en Jalisco pasó a convertirse en un archivero más de carpetas naranjas, tal y como lo han sido el Consejo de la Judicatura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Legislativo entero y el Instituto de Transparencia.

Y, con ello, la impunidad en Jalisco se vuelve aún más grave; el control del Estado sobre organismos "autónomos" crece y las cuotas para cuates se convierten en el sello de la casa. La última barrera de contención ha sido vulnerada. Ahora sí, nos guste o no nos guste, la poderosa clase política de Jalisco puede hacer lo que guste.