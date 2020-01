Un año sin Emiliano Sala

I

“Estoy arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos”, comentó Emiliano Sala a sus amigos del Nantes, club francés donde fue ídolo y goleador, pero el cual dejaba para un nuevo desafío: mantener al Cardiff City en la Premier League de Inglaterra con sus anotaciones.

El futbolista argentino estaba preocupado por las turbulencias y agitaciones de la avioneta en su primer vuelo de regreso a Nantes para despedirse de sus compañeros.

“Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero, ya lo saben... Papá, qué miedo que tengo”, se comunicó mediante mensaje de voz, antes de partir del Aeropuerto de Nantes a las 19:15 horas del 21 de enero de 2019.

Una hora y ocho minutos después, el control aéreo de la isla de Guernsey perdió contacto con la avioneta cuando volaba sobre el Canal de la Mancha, que divide a Francia y el Reino Unido.

II

Emiliano Sala siempre quiso ser futbolista y su principal referente era Gabriel Batistuta. A los 15 años recibió la oportunidad de formarse en el Proyecto Crecer, centro ubicado en la ciudad argentina de Córdoba y ligado al Girondins de Burdeos francés.

La carrera del espigado delantero siempre se desarrolló en Francia, pero no jugó en Primera División hasta los 24 años, tras varias cesiones a equipos de divisiones inferiores. Pero como decía Michel de Montaigne, filósofo francés nacido en Burdeos, “la dificultad otorga precio a las cosas”. Encontró estabilidad en el Nantes, donde marcó 48 goles desde su adhesión en 2015.

Su éxito tardío lo llevó a ser fichado por 17 millones de euros por el Cardiff City, la transferencia más cara de la historia del club. “Yo te voy a dar los goles, voy a ser la clave de este equipo”, le dijo a Neil Warnock, quien sería su nuevo entrenador.

III

“¿Quiéres pasar un fin de semana en Nantes?”, le preguntó el piloto David Henderson a su tocayo y amigo, de apellido Ibbotson. El problema era que Ibbotson era un piloto de medio tiempo, endeudado y daltónico, por lo que no podía volar durante las noches.

William McKay es uno de los agentes del futbol inglés que sirven como intermediarios, y ganaba mucho dinero en comisiones al inflar los precios de los fichajes. En 2007 había sido arrestado por fraude al intentar cobrar a dos clubes el fichaje de un mismo jugador. Sin embargo, pese a las ganancias que recibiría por la venta de Sala, no quiso pagar dinero extra por un vuelo comercial Nantes-Cardiff con escala en Ámsterdam, así que rentó el Piper donde viajaría su representado.

IV

Ric Elias, sobreviviente del “milagro sobre el Río Hudson”, dijo que aprendió tres cosas cuando le avisaron que el avión impactaría sobre el agua: no aplazar nada, no desperdiciar el tiempo en cosas sin importancia y que la muerte no daba miedo, pero generaba tristeza ya que amaba vivir.

Tal vez a Emiliano le surgieron esas inquietudes durante su vuelo, y anheló con más fuerza la vida. Su padre Horacio no moriría de un infarto, consumido por la tristeza; el Cardiff City estaría feliz de pagar cada centavo que invirtieron en él; y sus amigos y seres queridos no tendrían que buscarlo, pues sabrían dónde encontrarlo.

La perra Nala, compañera de Emiliano en Nantes, ladra en casa a la espera de su próxima mudanza.

V

“Pues es incierto el lugar en que la muerte nos aguarda, esperémosla por doquier. Meditar en la muerte por adelantado es meditar por adelantado en la libertad, y quien aprende a morir ha desaprendido a servir”, Michel de Montaigne.