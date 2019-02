Triunfo de Leo Valadez con magnífico toro de Pozo Hondo

24 de febrero de 2019. Tercera corrida de la Feria de Aniversario, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, con una entrada menor a la media plaza. Se presentó un encierro de la ganadería zacatecana Pozo Hondo, del que uno de sus toros, el sexto de la tarde, nos confirmó que vale la pena asistir a todas las corridas porque nunca se sabe en cuál aparecerá la gloria del toro bravo, que da sentido a una corrida y despierta la emoción y la pasión por la fiesta de los toros.

Alternaron los matadores Arturo Macías “El Cejas”, el peruano Joaquín Galdós, que se presentó por primera vez en esta plaza, y Leo Valadez, quien resultó triunfador.

La ganadería Pozo Hondo, propiedad de los señores Ramiro Alatorre Córdoba y Ana María Rivero Llaguno, envió una corrida con peso y toros bien presentados, aplaudidos algunos en la salida, aunque otros acusaron mansedumbre. Pero el sexto de la tarde fue un toro excepcional, un toro bravo que hizo honor al encaste San Mateo.

“El Cejas” inició con un toro muy pesado, de 635 kilos, de pasos cortos y que salía con la cara en alto. Pinchó, y luego de matar, tuvo salida al tercio. El segundo de su lote fue manso y buscaba querencia en todo momento, y a pesar de una buena suerte de varas, el toro no embistió. Un buen par de banderillas de Fermín Quirós, que le valió salida al tercio, fue festejado por él mismo con un desplante al modo del “Pana”. Al estar distraído el toro, fue difícil la faena, pues se salía de la suerte mirando a querencia, sin nada más que destacar. “El Cejas” decidió regalar un toro. Nunca he estado de acuerdo con el toro de regalo. La suerte es la que debe mandar. La lidia ordinaria y el sorteo deben ser el eje. Ese toro fue malo, y nada le pudo hacer el torero.

Joaquín Galdós se llevó el peor lote. Hay quienes dicen que este torero deambula bajo la sombra de Roca Rey. No creo que sea así. Ayer la suerte no estuvo con él y no pudo mostrarse. Oportunidades hay muchas, y esperemos que pronto esté de regreso para mostrar su arte.

Leo Valadez le cortó una oreja a su primer toro, más por sus méritos que por la calidad del toro, y por una gran estocada. Le hizo un quite por delantales y tafalleras, rematado con media. Le puso las banderillas. Una soberbia tanda de naturales emocionó al público que coreaba desde el tendido. Luego de la estocada algunos pedían la segunda oreja, pero el Licenciado Alfredo Sahagún, Juez de Plaza a partir de ayer, acertadamente no la malbarató. La parte sublime de la tarde llegó con el segundo toro, de nombre “Teporocho”, un toro cárdeno de 525 kilos.

Le hizo un quite por zapopinas, para comenzar. Luego, la faena fue iniciada con doblones para que el toro embistiera, y así, el toro quedó puesto. Le pudo con derechazos larguísimos y pases de pecho, moviendo la muñeca para meter de nuevo al toro a la ligazón, y en el siguiente pase se escuchaban emocionantes olés. Luego se cambió de mano la muleta y pegó unos naturales que el toro seguía con mucha bravura.

Terminó con unas manoletinas de rodillas y, a pesar de que algunos pedían el indulto, el torero tomó una acertada decisión y mató con buena estocada, muriendo el toro sin puntilla, recibiendo el torero las dos orejas y el toro una merecida vuelta al ruedo junto con el ganadero.