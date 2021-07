Tri de beisbol se vuela la barda en los Olímpicos

Muy lamentable, por decir lo menos, ha resultado el bochornoso episodio protagonizado por cuerpo técnico y varios jugadores de la selección mexicana de beisbol en Juegos Olímpicos, al haber quebrantado el reglamento de la Villa Olímpica incurriendo en una falta importante que ameritará una sanción que ya analiza el Comité Olímpico Internacional (COI).

Ocurre que al menos una decena de peloteros, cuerpo técnico y manager del seleccionado nacional mexicano de béisbol que este jueves abrirá su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, les pareció “simpático” tomarse una fotografía con los aros olímpicos de fondo y posando orgullosos con la franela de Tomateros de Culiacán, equipo de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero profesional que se juega en otoño-invierno en nuestro país.

La imagen, aunque fue borrada casi de inmediato, circuló profusamente en redes sociales la tarde del pasado sábado. Después, el manager Benjamín Gil, escribió en Twitter que no había nada de malo en ello, pero igualmente se vio obligado a borrar su texto y matizar la postura admitiendo que no sabía que estaba faltando a un reglamento de la Justa Olímpica, lo que tampoco se puede justificar, dado que existe un principio jurídico absoluto que dice: “La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”.

De hecho, ninguno de los participantes en el certamen olímpico pueden pretextar desconocimiento del reglamento, a menos que no haya leído la documentación que firmaron, siendo que a cada competidor, manager, cuerpo técnico e integrante de las respectivas delegaciones de cada país se les entregó un kit que contiene las “Normas sobre el uso de redes sociales y medios digitales”, la “Carta compromiso” -que deben entregar firmada-, y la Carta Olímpica” que contiene todos los reglamentos y en donde el artículo 50 establece lo relacionado al uso de la publicidad.

Por cierto, trascendió que el autor de la “grandiosa” idea de que los seleccionados que tienen alguna relación con el equipo Tomateros portaran la mencionada casaca que muestra motivos conmemorativos de los Juegos Olímpicos, fue del presidente del club culichi, Héctor Ley, quien presumiblemente habría intentado pasarse de listo y usar la fotografía para publicitar a su equipo y la marca patrocinadora de las casacas para obtener algún beneficio económico usando la voluntad y la ignorancia de los peloteros que al mismo tiempo se pasaron de ingenuos.

El asunto es que esta polémica situación genera preguntas que tendrán que producir respuestas y un análisis detallado para determinar por ejemplo: ¿De quién es la responsabilidad del manejo, conducción, administración y comportamiento de la delegación mexicana? ¿Es del Comité Olímpico Mexicano (COM) que encabeza Carlos Padilla que ya ha manifestado y aceptado que recibió reprimenda por parte del Comité Olímpico Internacional (COI)? ¿Es de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) que encabeza Ana Gabriela Guevara? ¿Es de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ostenta la égida sobre la CONADE a cargo de Delfina Gómez? ¿Quién es el responsable finalmente de la Delegación Mexicana de Beisbol siendo que el presidente de la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE) Enrique Mayorga, permanece aún en México? ¿Cuál es la opinión de los presidentes del Consejo de ambas ligas beisboleras mexicanas profesionales, -la de invierno que encabeza el presidente de Cañeros de Los Mochis, Joaquín Vega, su presidente ejecutivo Omar Canizales, la de Verano cuya cabeza visible es Alfredo Harp y otros jerarcas importantes y cuyo presidente ejecutivo es Horacio de la Vega- y ¿Cuál será la actitud en general para contener, deslindar responsabilidades, sancionar y evitar no solamente un daño ya causado sino algo mayor a la dignidad olímpica del deporte mexicano, a la dignidad olímpica del beisbol nacional y al comportamiento e imagen de México en el concierto internacional?

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1