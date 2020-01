Torneo de la Amistad en el Club de la Colina

En la rueda de prensa se dio a conocer los pormenores de este evento, el cual se realizará del 17 al 29 de febrero en el Club de la Colina.

Uno de los puntos más importantes y que hay que destacar, son los años que se viene realizando este torneo sin ninguna interrupción, y además realizándose en el mismo club, son con este 38 años.

Quién no recuerda aquella época donde los torneos de más tradición y atracción eran el que se realizaba uno en San Isidro, con el nombre Viva México, donde a la gente no le importaba qué tan lejos estaba, quién se puede olvidar la excelente organización que se tenía para para las Fiestas Patrias, en fin, era un gran torneo, pero el club no continuó y el torneo se le pasó al Club Chapalita.

El otro para recordar era el de La Plata, en el desaparecido Club Raquet, era otra gran fiesta de tenis, súper ambiente, pero al desaparecer el club, también lo hizo el torneo.

Otro de los más antiguos es el del Guadalajara Country Club, que sigue manejando un excelente nivel y categoría en su organización y esperamos que así siga.

Por eso hago mención de este tema de los años que el Club de la Colina le ha aportado al tenis de Jalisco, dándole siempre un nivel competitivo a nuestro tenis, promoviendo todas las categorías, en fin, como siempre aportando para que esto siga creciendo.

Las inscripciones ya están abiertas, se pueden realizar en el mismo club o en la ATJ, con un costo para los amateur de 650 pesos y de infantiles y juveniles 400.

Se jugará la categoría Abierta tanto en hombres como en mujeres, pero la bolsa será de 10 mil pesos para hombres y para las mujeres, lo que se recaude de las inscripciones.

Después de la rueda de prensa, ya en la comida, Gustavo Santoscoy habló con los directivos para explicarles algunas de las actividades nuevas que se van a realizar en el Abierto de Zapopan, el cual se jugará del 16 al 21 de marzo. Les recordó que ya están los boletos en venta por Súper Boletos, y les comentó que empiecen a comprar tanto los asociados de su club como los que van a jugar, ya que hay muy buena aceptación en los primeros días de venta, es decir, están volando.

Los directivos se mostraron muy interesados en apoyar al evento, principalmente porque es de nuestro municipio, y además por el show que existirá durante todos los días del evento, es decir, va a ser una gran fiesta para todos los tenistas.

Esta unión de clubes y municipio en beneficio de nuestro deporte es fundamental para el crecimiento del mismo, y ahora que todavía se le va a agregar un torneo de señoritas de 14 años, se ve aún más el interés del municipio de Zapopan por nuestros jóvenes.

Así empieza el año tenístico, con todo, sólo hay que sumarse a jugar y a disfrutar de cada evento, y vivir así de intenso nuestro deporte, y la mejor manera de apoyar al tenis es asistiendo.