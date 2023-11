Sensei rojinegro

La verdad ni cómo ayudarlo Sr. Riestra, que declaraciones tan desafortunadas, es increíble que ya te cayo el veinte. Obvio que este iba ser el resultado de los que hicieron con el equipo, pues que esperaban. Primero está el billete que la noble afición, desde el inicio del campeonato maquinaron todo, trataron de vender los pases rojinegro antes y se esperaron que los fieles compraran sus abonos, para después desmantelar el equipo. Una jugada muy desleal para los abonados.

También era obvio que sin la delantera titular no se iban a lograr los resultados en este torneo y menos trayendo esos disque refuerzos. Es increíble que durante el tiempo que tienen con este equipo, no se hayan dado cuenta de lo que es ser rojinegro.

Nosotros no somos como el vecino, no vivimos del pasado y de los campeonatos, lo que se logró, el bicampeonato ya quedo atrás, ya se le dio vuelta a ese capítulo, y obvio queremos más, pero como ustedes se vienen manejando cada vez estamos más lejos, y creo que ya se dieron cuenta con las paupérrimas entradas y como todo se les está viniendo para abajo.

Qué bueno que ya reconocieron el metido de pata, con la elección del disque técnico campeonísimo en un torneo más que tercermundista y de los jugadores que no son ni para cuarta división, es ahora donde tiene que venir un verdadero recambio, definitivamente el vestidor esta más roto que nunca y hay ya muchos jugadores que deben salir, no más oportunidades a esos canteranos que no tienen los colores en la sangre y que su futuro debe ser en un equipo de la expansión. La elección del futuro técnico debe ser la correcta y sobre todo los refuerzos los adecuados, pídanle consejos a l departamento de inteligencia deportiva del Santos ahí, sí que han acertado con los jugadores que han traído, no más Troyankis, Solaris y Manotas.

Si de verdad ya visualizo que se hicieron las cosas súper mal, que bueno que ya determinaron las acciones a tomar, lo que este equipo necesita y lo que los rojinegros queremos.

Chequen los números, si es que no los tienen hasta el día de hoy, ¡¡¡¡en los últimos tres torneos se han disputado 49 partidos que son el equivalente a 147 puntos, y saben ustedes cuantos se han obtenido 64!!!! “, arribita del Mazatlán, Querétaro y Necaxa. En esos tres torneos de los 49 juegos se han ganado 15, empatado 19 y perdidos 15, con 62 goles a favor y 58 en contra, estando Diego Cocca y Mora al frente del equipo.

Hay muchos rumores sobre instaurar el ascenso de nuevo y ojo, el porcentaje va bajar mucho el próximo torneo y hay posibilidades de estar en la zona donde hay que palamar al final.

Existe otro rumor fuerte sobre la muy mencionada multipropiedad, donde Orlegi, Tv Azteca, Caliente y grupo Pachuca tendrás que soltar a sus equipos y quedarse solo con uno. Que va pasar en orlegi, cuál será el elegido de suceder esto?

Pasamos al Futbol Panamericano donde las damas obtuvieron por primera vez la presea dorada, cerrando como mucho éxito su participación en estos juegos, los varones a pesar de que Sosiega argumento que no iban por medallas, después de perder con Brasil con un autogol, pelearon con los gringos por el tercer lugar y con un marcador contundente de 4 a 1 se llevaron la de bronce.

Esta semana se juega la cuarta jornada de la Champions, con muy buenos juegos a partir del martes, hay que verlos y que siga rodando el balón.