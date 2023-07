Nos cuentan que el fin de semana, el gobernador de Jalisco ahora sí tomará una decisión sobre su futuro político. Y solamente hay dos opciones: se lanza como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República o termina su gestión en Casa Jalisco.

La decisión la tomará después de varios días de crisis por los asesinatos, los desaparecidos y los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en el Estado. Sin embargo, ante las pocas posibilidades que tiene de ganar la Presidencia -de acuerdo con las encuestas-, se rumora que se subirá a la contienda por el Palacio Nacional para restarle votos a Xóchitl Gálvez, quien se está apuntalando como la candidata por la alianza “Va por México”. ¿Así se demuestran las negociaciones del gobernador de Jalisco con López Obrador?

A la espera.



* * *



Ayer se calentaron los ánimos entre el alcalde Pablo Lemus y Carlos Lomelí.

Primero, el doctor aseguró que el presidente municipal no cumplía con los requisitos para ser candidato por Morena, en caso de una eventual ruptura con MC. Y subrayó que la 4T no “recogía la basura” que otros partidos no querían.

Pero Lemus acentuó que no hay negociación con ningún partido, por lo que su único plan es ser el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano. También contestó a Lomelí que pasará al basurero de la historia política de Jalisco porque ya perdió todas las elecciones y ni siquiera en su partido lo quieren. ¿Qué tal?



* * *



Las diputadas y los diputados de Jalisco se mostraron muy respetuosos con el proceso para aprobar la reforma electoral en materia de paridad. Por eso el dictamen no se aprobó ayer y se votará hoy en una sesión extraordinaria convocada a las 12:00 horas.

En esta ocasión acataron las reglas del Poder Legislativo y esperaron las 24 horas necesarias para citar al pleno y avalar la iniciativa que pretende dar mayor garantía de candidaturas a las mujeres en los comicios del 2024. Con esto estarían blindando el proceso para evitar que sea impugnado.



* * *



El Gobierno estatal entregó ayer recursos a las organizaciones sociales, a través de la Secretaría que encabeza Alberto Esquer. Es relevante ese apoyo para ampliar los alcances y atender las necesidades de grupos prioritarios, pero nos cuentan que es más importante la articulación que se logre con las organizaciones para una estrategia de largo recorrido para reconstruir el tejido social.

Por lo pronto, ante las inevitables lecturas políticas por la sucesión en Jalisco, Esquer manda un mensaje de conexión social, más allá de la grilla.