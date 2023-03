¿Se hace el zonzo o no entiende?

“Ese no es el camino, el de la amenaza, el de sometimiento, el de la invasión, que se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes. A México se le respeta”, dijo el viernes el presidente López Obrador sobre los legisladores norteamericanos que han ofrecido ayuda a México para combatir a los cárteles de la droga, calificándolos además de “arrogantes”.

Hay dos referencias estadísticas que han dado pie al ofrecimiento norteamericano y a la furiosa reacción de Palacio Nacional. La primera, en Estados Unidos, de acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en el 2021 las personas que fallecieron por uso de opioides sintéticos, principalmente el fentanilo -que es 50 veces más potente que la heroína-, fueron 107,602 y desde el año 2000 ya superan el millón de decesos. “Nunca habíamos visto algo así”, dijo Robert Anderson, el encargado de estadísticas del CDC. Y la segunda, aquí en México, en lo que va del sexenio -hasta el pasado viernes 10 marzo- se han contabilizado 148,404 asesinatos violentos -de acuerdo con TResearch-, lo que significa que cada mes -en promedio durante los 52 meses de administración- se cometen 2,853 homicidios. (Que comentario aparte, con este ‘ritmo’ de asesinatos, a más tardar en julio se estará rebasando la cifra de 156 mil muertes arrebatadas que se cometieron en el sexenio del expresidente Peña Nieto).

Los dos factores anteriores -la demanda de opioides con los vecinos del norte y la producción de droga y violencia en nuestro terruño- han sido los detonantes de esta guerra verbal entre legisladores republicanos y el presidente mexicano. Factores muy reales, pero los argumentos de la discusión han sido malinterpretados o distorsionados en Palacio Nacional, por funcionarios de la administración, así como congresistas mexicanos que provienen de Morena. En este mismo espacio, en nuestra reflexión del martes de la semana pasada que llevó por título ‘El secuestro cayó como anillo al dedo’, establecimos que valía la pena anticiparse y “aclarar, que la polvareda que la frecuente propuesta de considerar terroristas a los cárteles mexicanos, no implica o significa que el ejército del país vecino vaya a invadir nuestro territorio y venga a combatirlos”.

Sin embargo, desde la mañanera -de manera distractora- se ha empecinado el huésped de Palacio en malinterpretar lo que le están ofreciendo algunos legisladores norteamericanos y llamándose la víctima o sujeto a ser invadido.

Dan Crenshaw -nacido en Escocia y quien formó parte de la Marina en la Unidad SEAL de Fuerzas Especiales-, uno de los primeros congresistas en hacer pública la propuesta, el viernes le envió un videomensaje a López Obrador, a manera de respuesta y aclaración sobre la intenciones de la iniciativa. “Porque rechaza la ayuda de los Estados Unidos. Porque protege a los cárteles. Ellos son sus enemigos y los Estados Unidos son sus amigos”, dijo Crenshaw al inicio del mensaje...“Podemos ayudar si nos deja. Si nos permite usar nuestros recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los cárteles de una vez por todas...No podemos permitir que eso continúe. Esto no se trata de nosotros en contra de usted, es Estados Unidos y México luchando juntos en contra de un enemigo común, los cárteles...México es nuestro aliado más importante. Lo necesitamos a usted y usted a nosotros. Esta es una amenaza que une a México y Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos. Hago un llamado al presidente de México y al presidente de Estados Unidos para salir adelante con un plan juntos en contra de los cárteles. Será lo mejor para las personas de ambos países. Espero que lo considere.”

De diferentes maneras y desde diferentes frentes estadounidenses se ha clarificado que la propuesta de llamar terroristas a los cárteles, es solamente un calificativo o denominación de carácter interno, y la participación del ejército en el combate a los grupos criminales, no es una invasión militar, es de manera logística y desde territorio norteamericano. Lo que se ofrecen son los recursos y los sistemas de inteligencia para que se trabaje de manera mancomunada para detectar a los grupos criminales, acabar con la violencia, la producción de droga y evitar la muerte de miles de personas que las consumen. Me pregunto, el inquilino de Palacio ¿se hace el zonzo o no entiende para explicárselo con manzanas?.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net