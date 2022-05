Se ‘alborotó el gallinero’ por la Cumbre

¡Ya se ‘alboroto el gallinero’ latinoamericano!

Ayer miércoles el presidente de Bolivia, Luis Arce, confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas del mes próximo en Los Ángeles por la exclusión del país anfitrión a Cuba, Venezuela y Nicaragua, misma posición que asumió el martes Andres Manuel López Obrador. Se sabe que el anuncio en La Paz se hizo después de una llamada telefónica de nuestro presidente a su homólogo boliviano. Sin embargo, la decisión no se tomó por la presión desde Palacio Nacional, ya que esta ya había sido tomada desde la semana anterior.

Un despacho de la agencia de noticias Associated Press (AP) señaló ayer que la semana pasada estuvo en Bolivia el ministro de la Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, quien se entrevistó con el presidente Arce y con el canciller Rogelio Mayta, y en la reunión se planteó que no se ignore a nadie, ya que según dijo Plasencia, es “anacrónico celebrar una Cumbre de las Américas donde se excluye a algunos miembros de la región”, miembros sobre los que el mandatario de Bolivia había establecido que “todos los paises, mas alla de las posiciones y visiones que pueden tener”, deben ser invitados.

Sin embargo, el trabajo de convencimiento con varios países ha sido de López Obrador -aparentando querer tomar el liderazgo en el continente-, quien desde su visita de la semana anterior a varios países centroamericanos les dejó la ‘iniciativa’ para no asistir a la Cumbre en caso de que Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueran invitados. Así que no sería nada extraño que los países visitados y los miembros de la comunidad del Caribe -que son 15- en los próximos días estén asumiendo la misma posición.

Con esta ‘escaramuza’ que está fomentando nuestro presidente las consecuencias pudieran ser muy graves en el futuro mediato. Por lo pronto, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, ya puso las puntos sobre las ‘ies’ y dijo que la condición del presidente mexicano “es un autogol, para los intereses prioritarios de política exterior del país” y además un despropósito, recordandole López Obrador que las negociaciones del Tratado -que son nuestro principal socio comercial- “es fundamentales para el bienestar y la prosperidad de los mexicanos, incluyendo a los 11 millones de mexicanos en Estados Unidos… al final del día, si el Presidente no asiste, quien pierde es México”, que sonó como advertencia, de que ‘se alinea o se alinea’.

En los últimos tiempos han surgido muchos abruptos en la relación México-Estados Unidos, que han ‘estirado ‘a liga’. Joe Biden, quien tiene muchos problemas internos, se ha mostrado tolerante, sobre todo tomando en cuenta que en el tema migratorio -uno de sus grandes preocupaciones- Mexico es vital, si no para resolverlo, sí para controlarlo. Y ahora con el ‘alboroto en el gallinero’ latinoamericano, la paciencia tiene un límite, y si bien cierto que en estos momentos no se ‘respinga’ a México, Biden seguramente lo tendrá anotado en algún lugar en su escritorio de la oficina Oval de la Casa Blanca y posiblemente se lo ‘vaya a cobrar’ -apoyarlo- cuando venga la elección del 2024. ¿Usted, qué opina?

