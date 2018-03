Santos mantiene el liderato y América perdió el invicto

El Santos Laguna se metió al Cuauhtémoc de Puebla para refrendar la buena campaña que está teniendo y conservar el liderato del Clausura 2018, y de paso quitarle la marca perfecta que tenía el Puebla jugando como local, donde sufrió apenas su primera derrota local esta temporada.

Los pupilos de Robert Dante Siboldi fueron mejores todo el juego, pero sólo pudieron hacer un gol por conducto de Julio Furch con seco remate de cabeza en el cobro de un tiro de esquina, suficiente para ganar por 1-0 para llegar a 26 puntos, y desde el momento de concluir su partido ya todos sabíamos que mantendrían el liderato por lo menos una jornada más, pues no importaban los demás resultados de la Jornada 12, ya que ningún equipo podría alcanzarlo o rebasarlo.

En el otro juego del viernes, Morelia fue a Tijuana y sacó un meritorio empate 1-1 en la Frontera, pese a estar abajo 1-0 con gol de Miler Bolaños para los fronterizos y empató el chileno Diego Valdés con un golazo de tiro libre que festejó así su llamado a la Selección de Chile y poner a los michoacanos en el quinto lugar con 20 puntos, dejando a Xolos en el séptimo puesto con 17 unidades.

El sábado Cruz Azul enfrentó a los Pumas en el Azul y empataron 1-1 con gol de Nicolás Castillo de penal para los Pumas e igualó Enzo Roco con certero remate con la cabeza.

Monterrey venció 3-1 al Querétaro que se había puesto en ventaja con gol de Diego Novaretti, pero Avilés Hurtado, Dorlan Pabón y Alfonso González decretaron el triunfo de los “Rayados”.

León y Lobos BUAP igualaron 2-2, con dos tantos de Claudio González para el León y dos de Julián Quiñones para Lobos, en tanto que Necaxa y Pachuca quedaron 1-1 con goles de Víctor Dávila y Erik Gutiérrez, mientras Chivas y Tigres en juego muy parejo terminaron 0-0, y el Toluca se metió al Azteca para quitarle lo invicto al América por 2-1, que se había puesto en ventaja con gol de Renato Ibarra, pero Rubens Sambueza y Osvaldo González le dieron la vuelta al marcador, y el triunfo al Toluca quitando lo invicto al América desplazándolos del segundo lugar que ahora tienen los “Diablos Rojos”. En este partido fueron expulsados los entrenadores Miguel Herrera y Hernán Cristante que discutieron y se jalonearon por lo que el árbitro los sacó a los dos por rijosos.

En Chivas ya comienzan a sonar nombres de posibles refuerzos para el próximo torneo, y desde Escocia candidatean a Eduardo Herrera que no entra en planes del Rangers, una decisión que deben analizar muy bien los directivos para no traer a un futbolista que casi no ha jugado y, sobre todo, no tapar el paso a jóvenes que han mostrado tener condiciones para jugar más frecuentemente como José Juan Macías y José de Jesús Godínez. Ya veremos qué deciden finalmente, ¿y no será que hay interés de algún promotor en esto? Y de la Liguilla ni hablamos, pues es muy difícil que los rojiblancos lo consigan.

En el único juego del domingo, Veracruz recibió al Atlas en el Puerto jarocho, con un resultado a favor de los Tiburones 3-1, con goles de Milton Caraglio para el Atlas, y Miguel Murillo, Adrián Luna y “El Polaco” Menéndez por Veracruz, que aún no desciende matemáticamente, y espera un milagro para salvarse.

En el arbitraje de Marco Antonio Díaz Nava hubo dos jugadas claras que perjudicaron al Atlas, una mano de Miguel Murillo al bajar una pelota antes de tirar al arco, y una mano muy clara también de José Rivas dentro del área veracruzana que era penal a favor del Atlas que no se marcó. Los rojinegros aún no están salvados, su ventaja en puntos se redujo, pero sólo una debacle los llevaría a la Liga de ascenso.