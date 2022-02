Salmerón, ¿otravez las mujeres?

La renuncia de Pedro Salmerón a ser postulado embajador en Panamá es una de las mayores derrotas políticas del presidente. No por lo que significa el personaje, pues más allá de la evidente amistad, no es un político de peso, sino por el empeño que puso el presidente en ello. Es raro ver al presidente perder. Suele ser un político que calcula muy bien sus batallas, que no se desgasta cuando no va a ganar. Es común que suba las apuestas políticas al máximo para después ceder un poco y hacer sentir a los de enfrente que no se fueron con las manos vacías. En el caso Salmerón perdió de punta a punta, apostó una parte de su capital político y lo perdió todo. Otra vez se le atravesaron las mujeres.

Tras el rechazo de la canciller de Panamá, Érika Mouynes, al negarle el beneplácito como embajador al historiador mexicano, el gobierno lopezobradorista tenía de dos sopas: cambiar su propuesta o dejar la embajada vacante. La segunda opción tenía implicaciones no solo diplomáticas, sino que amacharse en la designación de Salmerón implicaba una afrenta a los movimientos feministas, ya no solo de México sino de toda América Latina.

En su carta de renuncia, evidentemente acordada con presidencia, Salmerón insiste en que en este gobierno se ha avanzado mucho en materia de igualdad de género. Destaca la resolución sobre interrupción del embarazo, la llamada Ley Olimpia que castiga la difusión de contenidos sexuales sin consentimiento y la paridad de género en el gabinete. Aunque todo esto es cierto, la decisión del aborto es de la Suprema Corte, el presidente siempre le sacó la vuelta al tema. La Ley Olimpia es una iniciativa impulsada por ciudadanos y aprobada en el Legislativo. Si bien sabemos que los diputados de Morena y sus satélites no se mueven sin la aprobación de Palacio, no es una batalla que haya dado López Obrador. Y la paridad de género en el gabinete por supuesto que es un logro, es un hecho histórico, pero ello no ha evitado el machismo en el gobierno, como lo denunció la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Por el contrario, el presidente ha desacreditado en las mañaneras todo movimiento de mujeres que no se comportan como el macho de Palacio desea, desde estigmatizar las marchas feministas hasta insultos a la canciller de Panamá, a la que llamó inquisidora.

No entienden que no entienden, para citar al clásico. En el caso Salmerón las mujeres volvieron a derrotar al Presidente.

