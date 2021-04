Salas vacías

Alguien dijo que “La vida sin música sería como una pintura sin marco”. Con el ánimo de ponérselo a una vida que ha tenido que privarse de ciertas alegrías que la hacían mejor -más llevadera en el peor de los casos-, algunas de las grandes orquestas -sus dirigentes, sus músicos-, merced a la moderna tecnología, siguen cumpliendo con su misión en este mundo.

Desde hace más de un año, las salas están vacías. Los conciertos, como muchas actividades laborales y sociales, han saltado de la tradicional modalidad presencial a la modalidad “streaming”; “en línea”, pues.

A cambio de la emoción de que las obras maestras de los grandes compositores solo existen realmente cuando los intérpretes transforman en sonidos armónicos los trazos inertes de la partitura, los conciertos “en línea” tienen la ventaja de multiplicar exponencialmente sus audiencias.

Algunos constituyen verdaderas revelaciones, con el “plus” de que los melómanos pueden encontrarlos en YouTube y compartirlos con sus camaradas.

Verbigracia, los conciertos de la Stagione Sinfonica in Streaming de la Orquesta del Teatro Comunale de Bolonia:

* El primero, con el Concierto para Cello y Orquesta, de Dvorak, con Enrico Dindi como solista, y la Sexta Sinfonía (“Patética”) de Tchaikowsky, dirigidos por Daniel Ovem.

* El segundo, con la obertura “Las Híbridas”, de Mendelssohn; la Sinfonía No. 8 (“Inconclusa”), de Schubert, y la No. 38 (“Praga”), de Mozart, dirigidas por Vicenzo Milletari.

* El tercero, con la Obertura No. 2, “En Estilo Italiano”, y la Sinfonía No. 6 (“La Pequeña”), de Schubert, dirigidas por Gianluca Capuano.

* El cuarto, con la Sinfonía No. 25, de Mozart, la No. 39 de Haydn y la No. 2 de Schumann, dirigidos por Oksana Lyniv.

* El quinto, “de pascua”, dirigido por Alberto Malazzi, con obras religiosas de Vivaldi, Mozart, Schubert y Mendelsohn.

* El sexto, con la obertura de “La Flauta Mágica”, el Concierto para Piano y Orquesta No. 25, con Maurizio Baglini como solista, y la Sinfonía No. 35 (“Haffner”), de Mozart, dirigidas por Stefano Conticello.

Además, un concierto con la Orquesta Juvenil Luigi Cherubini, de Palermo, dirigida por Riccardo Muti, con la Sinfonía No. 3, de Schubert, y la No. 9 (“Desde el Nuevo Mundo”), de Dvorak, y otro con la Sinfonía No. 3, de Mendelssohn, con la Orquesta Tonhalle de Zurich y Paavo Jarvi a la batuta.



