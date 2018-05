Romo: innovación y nuevo impulso

Una de las noticias más interesantes la semana pasada fue el tema de las dos aperturas consecutivas del serpentinero mexicano de los Mantarrayas de Tampa Bay, Sergio Francisco Romo, ya que lo sucedido fue sumamente inusual toda vez que todas las 588 apariciones previas del lanzador derecho nacido en Brawley, California, de padres mexicanos oriundos de Jalostotitlán, Jalisco, fueron en calidad de relevista y se convirtió en el primer monticulista en actuar como aperturista en dos ocasiones consecutivas con un equipo de Grandes Ligas desde que el pitcher Steve McCatty de los Atléticos de Oakland sirviera como abridor en días consecutivos en el año 1980, tras haber lanzado al menos un episodio en su intervención como abridor en el primer día de los dos que lo hiciere consecutivamente.

Obviamente Sergio Romo no fue utilizado por su mánager como un tirabolas abridor regular y cual si fuere simplemente un cerrador o relevista corto como lo que es, lanzó sólo un episodio, mas no el último o alguno de los finales, sino el inning de apertura, ello fue el pasado sábado 19 de mayo, y el jalisciense se lució ponchando a los tres bateadores a los que se enfrentó. Aunque no en forma tan brillante como lo hiciese el día previo, Romo sacó cuatro outs el domingo, otorgando par de boletos y ponchando a tres, sobreviviendo sin tolerar carreras. Los Rays vencieron a los Angelinos 5-3 el sábado, antes de caer el domingo 5-2.

Los Rays han hecho cosas interesantes durante toda la temporada con su rotación, al menos con su segunda mitad. Dejaron de utilizar en par de ocasiones a un quinto abridor a fin de mantener a sus principales abridores, Chris Archer, Blake Snell y Jacob Faria, dentro de sus cuatro días regulares de descanso. El aspecto más curioso ha sido la utilización del puesto del quinto abridor como un encuentro de facto para el bullpen, con su “abridor” lanzando apenas dos o tres innings, incluso si pitchea lo suficientemente bien como para permanecer en acción.

Nada de ello se compara con el uso único de un relevista de por vida; sin embargo, es un evento lo suficientemente peculiar como para requerir ser examinado de manera más profunda.

Pero más allá de este episodio o experimento que impulsó el mánager de Tampa Bay, no parece claro que el equipo no tiene planes de utilizar esa estrategia peculiar en forma sistemática, más si parece que la podrían utilizar en forma especial al enfrentar a novenas con singularidades en su orden al bate, como cuando se trate de equipos que alinean un grupo numeroso de bateadores zurdos o derechos, según sea el caso.

Parece posible que Romo podría ser utilizado ante equipos con mayoría de toleteros derechos y el mánager traería a un zurdo para atender un orden de bateadores con predominancia de toleteros bateando por ese lado.

Sergio Romo se unió a una corta lista de lanzadores que han iniciado juegos en días consecutivos en los últimos 40 años, incluyendo a Zack Greinke y a los ex lanzadores de Grandes Ligas C.J. Wilson, Aaron Myette y Steve McCatty, hay que recordar que sólo tres pitchers tenían más juegos como relevistas que Romo antes de hacer su primera apertura en la Gran Carpa: Troy Percival (638), Todd Jones (632) y Chuck McElroy (603).

Greinke lanzaba por los Cerveceros cuando abrió en días sucesivos, fue expulsado el 7 de julio de 2012, tras lanzar sólo cuatro tiros contra los Astros, regresó la noche siguiente y permitió tres carreras en tres episodios. Curiosamente, Greinke también abrió el próximo juego de los Cerveceros esa temporada. Fue ante los Piratas luego de la pausa del Juego de Estrellas. Así, se convirtió en el primer pitcher en abrir tres juegos al hilo en una temporada desde Red Faber en 1917. Wilson abrió por los Angelinos ante los Rangers el 11 de mayo de 2012, su trabajo terminó antes de tiempo debido a una interrupción de dos horas debido a la lluvia, y Wilson sólo enfrentó a cinco bateadores, se subió a la lomita para el partido siguiente y lanzo cinco entradas y dos tercios, permitiendo dos carreras y cinco imparables.

La estrategia en la que Tampa está involucrando a Romo le está generando un nuevo impulso a su carrera no obstante la apuesta de muchos analistas y periodistas especializados en el Rey de los Deportes en sentido de que podría ser esta su última campaña.

Romo está aprovechando la oportunidad que se le está presentando y está en muy buen momento.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com