¿Quién dijo que Trump estaba muerto?

The New Yorker -considerada por muchos la revista más influyente en política y cultura en Estados Unidos- publica un artículo titulado ‘Donald Trump hubiera sido un gran republicano en la Cámara de Representantes’, donde -entre otras cosas- hace referencia a la pandemia y como la misma ha obligado a pintar el país “en dos Américas, la América roja de Donald Trump, la América azul de Joe Biden, y sus realidades paralelas y no interrelacionadas, que dan forma a todo, desde las preferencias partidistas hasta la creencia en los principios básicos de la ciencia. La pandemia ha reforzado trágicamente esta narrativa”.

El semanario señala que “Solo es necesario mirar un mapa que muestra los últimos picos en los casos, que aparecen como manchas de color rojo brillante en los estados de tendencia republicana en el sur y el medio oeste, donde Trump sigue siendo notablemente popular”, donde fielmente han seguido su ilógica animadversión de Trump a las campañas de vacunación.

Por otra parte, resulta curiosa una encuesta realizada por la agencia de noticias Associated Press y el centro de investigaciones de la Universidad de Chicago que revela que el 66 por ciento de los republicanos cree en ‘la gran mentira de Trump’, que Biden no fue legítimamente elegido, lo que significa que es un punto porcentual más que en febrero -que era del 65 por ciento-. Y es que a pesar de haber dejado la presidencia hace poco más de seis meses, Donald Trump continúa teniendo una gran popularidad, lo que resulta notable a pesar de no tener mucha visibilidad y de conocerse a través de una docena de libros publicados recientemente muchos pormenores de su sinuoso paso por la Casa Blanca.

Para los demócratas la ‘presencia’ de Trump en el ambiente político debe preocupar mucho, sobre todo en lo que se refiere a los hispanos -que son la primera minoría-, que en la pasada elección -números más números menos- 16 millones fueron a las urnas, de los cuales 10 millones votaron por Biden y seis millones por Trump, que significó un aumento del diez por ciento más para el exmandatario comparado con la elección de cuatros años antes (2016), según el Instituto Pew.

Resulta curioso y a la vez desconcertante que a los hispanos, a pesar de tanto desprecio mostrado por Trump, por tantos insultos, además de llamarlos “estúpidos” -según el libro ‘Disloyal: A Memoir (Desleal: unas memorias) del ex abogado del expresidente Michael Cohen- que tenga esa preferencia y atracción. “Es un voto -el hispano- muy singular”, dijo recientemente Elaine Lamarck, analista del Instituto Brooking.

Y el peso de Trump en el Capitolio es mucho. El efecto Trump continúa siendo en Washington una realidad con bastante dominio de la situación, que hasta el momento ha podido frenar muchas de las nuevas propuestas desde la oficina Oval y no han permitido que un generoso, paciente y afable Biden -para muchos demasiado gris- pueda poner plenamente en marcha la maquinaria de su administración. Así que, ¿Quién dijo que Trump estaba muerto? ¿Usted, qué opina?