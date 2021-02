Queda deuda a deber

Nueve meses después, el comité de seguimiento de la deuda pública contratada el año pasado por seis mil 200 millones de pesos ante la pandemia, dio a conocer un micrositio en línea.

Llama la atención que del monto total, apenas se ha gastado el 19 por ciento. El resto, aunque está ya contratado o en convenio, no ha sido gastado.

¿No había prisa por invertir, gastar y reactivar la economía? A menos, claro, que la intención sea echar toda la carne al asador cerquita de junio, mes de las elecciones.

Por cierto, llama la atención que salvo Guadalajara y Zapopan, que alcanzan un 10 por ciento de inversión de lo que les corresponde, la mayoría de los municipios del interior tienen menos del uno por ciento ejercido.

Finalmente, en el reporte aparece aún Mauro Garza, precandidato a diputado federal naranja, como un integrante del comité con voz, pero no voto, junto con el jeque Hugo Luna, Jefe de Gabinete y “guardián” de cada centavo en esta administración.

***

El no regreso a clases presenciales, sino denominado “asesorías académicas”, parece que no gustó del todo a la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en Jalisco.

Alfredo Villar Jiménez, presidente de la asociación, adelantó que ellos sí o sí regresarán a clases presenciales el primero de marzo. Los salones podrán estar a un 60 por ciento de capacidad y la medida será opcional para los padres de familia.

La postura de Villar Jiménez es clara: no necesitan, dice, permiso de la Secretaría de Educación Jalisco. Pues parece que se tomaron muy en serio eso de que cada escuela decida, según la política de la dependencia.

Y pues los particulares decidieron regresar a clases…

***

La respuesta de AMLO a las observaciones millonarias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a su primer año de gobierno son para enmarcar:

“Sí, exageran, y sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se van a informar aquí y ojalá lo hagan ellos, los de la Auditoría, porque le están dando mal la información a los ciudadanos”, dijo en la mañanera.

Y esos son los que no roban, no mienten, no transan.