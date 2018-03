Que sirvan de algo las campañas

Oficialmente, este viernes los aspirantes a gobernar Jalisco a partir de diciembre de 2018 comenzarán sus campañas para convencernos de votar por ellos. Se supone que en los próximos 90 días escucharemos sus propuestas y que nosotros haremos una elección a partir de razonar eso que escucharemos. Todo esto se supone, pues en la mayoría de los casos lo que hacen los candidatos es decir lo que ellos creen que los electores quieren escuchar y lo que hacemos los electores es votar con el estómago (cuando tenemos hambre) con el hígado (cuando tenemos coraje) con el corazón (cuando tenemos esperanza) pero casi nunca con la cabeza (a partir de un razonamiento serio).

Esperar un debate de ideas en una campaña es forzar demasiado la máquina. Aún suponiendo que los candidatos las tienen, los electores estamos cada vez menos propensos a escucharlas, por el contrario, lo que la gente quiere escuchar son compromisos, da igual si a donde van es a la mesa de una cámara empresarial o a la Mesa Colorada. Compromisos que todos sabemos que no van a cumplir pero que nos parece importantísimo “comprometerlos”. Concluyamos, pues, que no habrá un gran debate por el futuro del Estado, lo que tendremos será a la adjetivación hasta la náusea de unas pocas ideas poco originales. Pero tratemos de que al menos en tres temas haya una definición clara de los aspirantes.

Seguridad. Ya hemos dicho que la falta de propuestas serias en esta materia tiene que ver fundamentalmente con que los ciudadanos no queremos oírlas; seguimos esperando el milagro. Pero, lo que sí podemos es pedirles a los candidatos que presenten ideas claras por ejemplo de cómo controlar el penal, qué hacer con la Fiscalía, cómo bajar la impunidad, etcétera. Desconfiemos de entrada de aquel que nos diga que es un tema federal o que lo que falta es dinero.

Los gobernantes no generan empleos, el que los prometa nos está mintiendo. Lo que sí le toca al gobierno es articular una visión económica

Visión económica. Los gobernantes no generan empleos, el que los prometa nos está mintiendo. Lo que sí le toca al gobierno es articular una visión económica. Todo proyecto de Estado y de ciudad es en el fondo un proyecto económico. El que no tenga una idea de para dónde va la economía de Jalisco y cuál es el papel de ésta en el mundo no va a salir del típico discurso de la creación de empleo.

Desarrollo urbano: El gran tema de Jalisco es la ciudad de Guadalajara, de a dónde llevemos la ciudad depende el futuro de todo el Estado. No es un asunto de planes y permisos, sino de visión de futuro.

Si logramos que los candidatos se definan en estas tres cosas, las campañas, las largas y tediosas campañas, habrán valido la pena.

