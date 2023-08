Que descaro, desvergüenza, falta de sensibilidad y empatía, sencillamente, ¡Qué Poca Andrés!, si, pero ¡qué poca...!

Ayer por la mañana, al finalizar su verborrea matutina, el inquilino de Palacio, después de que durante sus prolongados minutos de balbucear no hizo referencia a la tragedia que se vive en Lagos de Moreno, Jalisco, donde cinco jóvenes fueron secuestrados, golpeados y asesinados, ante la insistencia de los reporteros que comentara algo, el Jefe del Ejecutivo, el Presidente, el Primer Mandatario y Jefe de las Fuerzas Armadas lo único que hizo fue ignorar el tema, reírse, contar un chiste y carcajearse.

En lugar de responder algo con sentido común -que no lo tiene-, de agregarse a la pena que embarga a las familias, hacer referencia a que la autoridad federal se integrará a la investigación, por lo menos que hubiera salido con el sobado estribillo de que “se aplicará todo el peso de la ley en contra de los responsables” o cualquier otra cosa que ‘sonara’ seria, apegada a derecho o que intentara reconfortar a los familiares de las víctimas, hubiera sido suficiente. Pero no, salió con una estupidez.

Con una sonrisa de oreja a oreja, López Obrador, se puso la mano en la oreja derecha en señal de que no escuchaba las preguntas sobre los jóvenes asesinados, dijo: “Ayer me decía un amigo que decía su esposa que: que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo, por acá, por el otro. Qué me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200”, y soltó la carcajada, al igual que sus paleros de pseudoperiodistas que lo acompañan en la mañanera. Yo no solamente me quiero imaginar lo que sintieron los familiares de estos cinco jóvenes que perdieron la vida en Lagos de Moreno, sino los 15 mil familiares de los desaparecidos que ha habido en Jalisco y de los 143 mil familias de los desaparecidos que se tienen reportados en lo que va del sexenio de ‘nuestro’ Jefe del Ejecutivo, Presidente, Primer Mandatario y Jefe de las Fuerzas Armadas, quien con esto con esto demuestra lo insensible e irracional -entre otros muchos atributos- que es. ¡Qué Poca Andrés!, si, pero ¡qué poca...!

Daniel Rodríguez

