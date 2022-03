¡Ah qué los diputados y diputadas de Jalisco! Y luego se quejan porque los critican, pero vean nada más: apenas el 28 de febrero aprobaron, en el límite del tiempo permitido, el presupuesto para ejercer este año, pero ya lo están modificando.

En un dictamen que se puso a discusión de los integrantes de la Comisión de Administración, en la que están representados todos los partidos, se propusieron varios cambios para aumentar 3.2% el sueldo a todos los trabajadores de base y agregar 8% en apoyo económico para transporte. Además, otra vez tendrán que reinstalar a un trabajador que les ganó ante la autoridad laboral; es decir, regresa a su chamba y deben pagarle 404 mil pesos. El pequeño detalle es que el laudo es de 2021.

En la misma sesión modificaron partidas como comida para empleados de base que se quedan horas extra, cortinas, ventiladores y flores, entre otros.

Donde hay abundancia, que no se vea pobreza.



* * *



Ya que estamos en el Congreso, la fuerza de los sindicatos del Legislativo estatal ayer quedó muy clara: no existe.

De nada sirvió su capacidad de gestión, ni su manifestación contra la aprobación del Reglamento del Servicio Civil de Carrera. Ni los gritos que dio el líder César Íñiguez contra sus propios representados.

Ayer, la mayoría de diputadas y diputados alzó la mano para autorizar el proyecto, que los sindicalizados rechazaban.

Les podemos garantizar que, con todo y reglamento nuevo, no pasará nada.

Cambiando de tema, el diputado de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Higinio del Toro, pide que se aclare que trabaja muy duro para aplicar la Ley de Fiscalización. Y nada de seguir con prácticas de otros años.



* * *



En el Instituto de Pensiones traen de un lado para otro a los trabajadores y jubilados. No hay crisis financiera. Sí hay crisis. No hay tantos ex empleados con pensiones “doradas”. Sí representan un boquete a las finanzas. Sí hay medicinas. No hay abasto al 100 por ciento. En fin.

Hace un par de días, ante la queja de los derechohabientes por la falta de medicinas, la Dirección de los Servicios Médicos aseguró que se tenía un abasto del 61%, pero que en esta semana llegarían los productos para reducir los problemas.

Ayer, el Instituto emitió los fallos para la compra de medicamentos e insumos, así como la contratación de hospitales subrogados. Para la compra de medicamentos del cuadro básico de todos los niveles se destinarán 250 millones de pesos, por lo que se garantiza 80% del medicamento solicitado. Y sobre la medicina que no fue adjudicada se prevé que sea comprada próximamente. Sólo restan los tratamientos de alta especialidad. ¿Alguna duda o desconfianza?