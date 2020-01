¿Qué les decimos a las y los niños?

Escribir sobre violencia no es fácil. Resulta más difícil opinar sobre hechos específicos de violencia que afectan a miles, millones de personas. Como trabajadores de los medios de comunicación, todos los días tenemos que dar cuenta sobre noticias de este tipo: desapariciones, homicidios, feminicidios, agresiones, ataques a balazos y más, pero el ocurrido el viernes pasado en el colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, a muchos de nosotros nos pone en una situación extraordinaria. La mente es víctima de un alud de pensamientos, unos claros, objetivos, otros encolerizados, fuera de sí. Mientras que las ideas se enciman la saliva se aglutina en la garganta, es imposible gritar, pese a las ganas. El nudo genera una implosión. Del viernes a la fecha se han dicho y escrito muchas cosas al respecto. La misma perorata de siempre. No basta que al día en nuestro país mueran 3.6 niños a consecuencia de la violencia; que entre 2015 y 2019, hubiera 317 feminicidios de niñas de entre cero a 17 años de edad, de acuerdo con información de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), que apenas el lunes 6 de enero dio a conocer un informe sobre Infancia y Adolescencia en México. No basta que en estas circunstancias un niño de 11 años haya tenido acceso a armas de fuego y con ellas haya disparado contra su maestra y compañeros de escuela para después quitarse la vida, porque los discursos oficiales siguen siendo los mismos que hace 20 años: que los videojuegos, que la televisión, que la música, que las compañías. ¿Y para cuándo el mea culpa de los gobernantes que no han tenido voluntad ni han sido capaces de poner el foco en el control de armas y articular a las instituciones con un sistema integral y efectivo de protección a los menores? ¿Y para cuándo políticas públicas que trasciendan administraciones y partidos políticos enfocadas a procurar la salud mental, a los cuidados colectivos, en los que todas y todos seamos parte del desarrollo de las y los niños? ¿Y para cuándo las reformas necesarias para reducir la brecha salariar entre mujeres y hombres, para que las cargas laborales no impidan la convivencia familiar? ¿Y para cuándo el sistema educativo se enfocará en el interés superior de la niñez y dejará en segundo plano los intereses sindicales? Entre toda la información y desinformación que fluyó a raíz de esta tragedia, circuló un fragmento del documental que realizó el cineasta Michael Moore, en el que entrevista al cantante Marilyn Manson, a quien después de la masacre en Columbine responsabilizaron por la influencia de sus canciones, ante la pregunta de qué le diría a los niños de la escuela, él responde “no les diría una palabra, escucharía lo que tienen qué decir”. ¿Y para cuándo les vamos a escuchar?