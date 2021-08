En el arranque de ciclo escolar, el gobernador aprovechó para mandar una indirecta muy directa al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.

“Aquí no estamos distraídos haciendo grilla, ni organizando manifestaciones, ni recabando firmas, ni distraídos en nada que no sea atender lo que es nuestra responsabilidad”, dijo.

Hace unas semanas comenzó el pleito por el recorte de 140 millones de pesos entre cartas, firmas y mensajes en medios. Les adelantamos: el mandatario recibirá al rector de la UdeG este viernes.

¿Saldrán chispas o acuerdos?



* * *



En plena cuenta regresiva para dejar el cargo y reportarse a la Cámara de Diputados, a la emecista Mirza Flores le entró la prisa y busca desempolvar la reforma anticorrupción 2.0 que lleva casi dos años atorada en la Comisión de Vigilancia que ella preside.

Cuentan los enterados que la legisladora pretende que las modificaciones se avalen esta misma semana como parte de su despedida del Congreso estatal; la reforma sería una versión “light” que no incluiría la Ley de Designaciones ni la reforma para darle autonomía a la Fiscalía estatal.

Otro tema que les urge sacar a los diputados son las modificaciones a la Ley de Pensiones, sin embargo, este asunto podría enfrentar la oposición de sindicatos de burócratas.

En una carta, la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación advierte a los legisladores que no están de acuerdo con el tope a sus prerrogativas y demandaron que se realicen mesas de trabajo.

Todo indica que los pensionados VIP no son los únicos que pelearán por sus prestaciones y el poderoso sindicato de maestros amaga con sacar las uñas si les quitan un peso.



* * *



Para las víctimas, el dinero no lo es todo. Aunque de acuerdo con Yolanda, el Estado le entregó una compensación económica por la muerte de su hija Elizabeth de la Rosa y su nieto, Tadeo, luego de los ataques ocurridos el 28 de mayo de 2018 tras el atentado al ex fiscal del Estado, Luis Carlos Nájera, esto no es suficiente.

Lo que ella quiere son respuestas, que los culpables paguen por el crimen. Asegura que desde entonces se ha acercado a distintas instancias de gobierno para pedir avances del caso, pero nadie le responde asegurando que “ya se le dio el dinero”.