Después de iniciar el año con todas las felicitaciones de estilo, tan usadas para principio de año, me encuentro con un problema casi insondable. Resulta que tradicionalmente mis propósitos de año nuevo han sido, en los últimos setenta años, no dejar de comer, no dejar de beber, no dejar de fumar y leer algo de Monsiváis. Y dónde que me encuentro ahora con que, por situación vital, ya no puedo comer, ya no puedo beber, ya no puedo fumar -esto último gracias a mi voluntad secreta expresada por mi media naranja- y que aún no leo nada de Monsiváis.

Pero, aclaremos, a la hora que digo que no puedo comer, me estoy refiriendo a que no puedo ingerir fritangas a mi gusto, vamos, me dicen que sí puedo comer moderadamente, pero la moderación es un tema del que algún día Wittgenstein, si es que este tipo existió y escribió sobre fritangas, no dijo nada porque la moderación es prima hermana de la negación, y por razones de salud puedo comer muy poco y de eso poco, pocas veces. Entonces, me quedo sin propósitos de año nuevo, ya que en esta tierna edad ya estoy más cerca de la amargura que de vencer vicios ajenos.

A mí no me gusta ver noticieros porque son pura nota roja y prefiero, aunque me digan crédulo, aceptar lo que nuestro amado señor presidente de la República y nuestro eminentísimo señor gobernador afirman de que están bajando los delitos. Pero los de los noticieros no creen eso y se han dedicado a informar que a un tipo le arrancaron las orejas o que un cristiano, a quien no le gustaban las carnitas porque le parecían grasosas, degolló a unos policías por esa razón y después, en venganza, los compañeros de estos últimos se lo comieron en chicarrón en mole verde.

De hecho y por más que los videntes dicen que esto va a mejorar, yo lo siento peor. Ahí tienen ustedes a ese sabio, científico, prohombre que es Gato-el, que es culpado por decir barbaridades acerca del virus, que nos agobian, pero hay que entender que el sujeto, de no opinar así, no tendría chamba, dado que su único trabajo es quedar bien con nuestro amado señor presidente, que es el que le deja billetes y le permite salir en los medios, dando picoretes a su novia. Y créanme que si yo estuviera dentro de la inagotable ubre pública y yo fuera él, estaría dando las mismas noticias que da el sujeto, quien, por otro lado, como médico, yo no dejaría que me pusiera talco en los pies, como que no se le da la medicina. Pero la barbeada se le da de lujo.

Y ahora, aunque nuestras amadas autoridades dicen que ha bajado el contagio, será porque les está dando a los más chaparros, porque del escaso número de contagiados que reconocen, casi todos son amigos míos y me queda como último propósito del año bañarme todas las mañanas, lo que ciertamente espero cumplir.

@enrigue_zuloaga