Presidente, concéntrese y olvide resentimientos

Cuando esto apenas empieza, cuando estamos apenas conociendo las dimensiones de la tragedia, cuando aún hay cientos de personas a las que no se ha contactado para darles asistencia, cuando hay personas incomunicadas, cuando las comunicaciones y la energía eléctrica no están restablecidas, cuando apenas empieza a llegar la ayuda de víveres, cuando en las calles no se ha empezado a levantar de manera ordenada los restos del desastre, cuando los residentes de Acapulco -después de ser sorprendidos- empiezan a realizar cuáles serán las consecuencias del siniestro, cuando hay luto en muchas familias -aún sin cuantificar- y cuando las autoridades apenas se empiezan a organizar, no faltan quienes de manera descarada y desvergonzadamente empiezan a querer sacar ventaja política del infortunio.

Tal es el caso de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado, quien con toda la responsabilidad que tiene en sus hombros, porque en su estado sucedió la catástrofe, salió en la redes sociales con un mensaje que es lamentable y de dar verguenza, donde en lugar de informar sobre la coordinación o protocolos a seguir en las labores de auxilio y de restablecer los servicios elementales a la poblacion, salio con su ‘batea de babas’: “Quiero agradecer enormemente de todo corazón, primero a un gran líder, al mejor presidente que hemos tenido en México, Andrés Manuel López Obrador, -se escuchan los bravos y aplausos de parte de las mujeres que la rodeaban, que aparentemente eran seguidoras de Morena, por su gorras y chalecos de color guinda y posteriormente escuchándose...- presidente, presidente. Es un hombre humano, es un hombre sensible, fraterno y solidario, que no nos va a dejar solos en estos momentos en que lo necesitamos tanto, queremos agradecer....” y continuó el ‘rollo’.

La gobernadora en plena campaña política cuando está rodeada de tragedia, de urgencia de ayuda y de asumir su responsabilidad como autoridad, no distraída en asuntos proselitistas.

Pero no nos debe de sorprender la actitud de la gobernadora morenista, que es un reflejo de quien gobierna desde Palacio Nacional. Desafortunadamente desde la máxima autoridad autoridad del país -sí, el presidente- en lugar de olvidarse de colores partidistas o ideologías, se ha ‘enganchado’ en todos su mensajes desde el día del desastre y mezclado la tragedia con sus ‘politiquerías’, cuando lo que se necesita en estos momentos es tener a un presidente en toda la extensión de la palabra, concentrado en su posición y dejando de lado las disputas electorales y sus resentimientos políticos.

Con la enorme tarea que hay en el futuro inmediato -que posiblemente llevará anos-, de levantar la costa de Guerrero afectada por el huracán, hoy el presidente debería estar enfocado -única y exclusivamente- en que la ayuda llegue y se distribuya adecuadamente, en unir a todos los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad, sin distinción política, dejando de lado su ‘doctrina’ de la Cuarta Transformación, para dedicarse a transformar el ‘tiradero’ que el destino nos dejó en Acapulco y convertirlo -como lo fue hasta la semana pasada- en un importante centro turístico y de desarrollo.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

